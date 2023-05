Dead – Death – Obituary News : Street artist found dead by hanging

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

கலவை: தெருக் கூத்து நாடகக்கம்பெனி நடத்தி வருகிறார்

கரிக்கந் தாங்கல் கிராமத்தைச்சேர்ந்த முனுசாமி என்பவர் தெருக் கூத்து நாடகக்கம்பெனி நடத்தி வருகிறார். இந்த நாடகக் கம்பெனியில் ஸ்ரீதர் மற்றும் அருண் ஆகிய இரண்டு மகன்களும் நடித்து வந்துள்ளனர்.

நேற்று முன்தினம் இரவு சுண் டிவாக்கம் கிராமத்தில் தெருக் கூத்து நாடகம் நடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துள்ளனர். அந்த நாடகத்தின் பின் கதையில் ஒரு விவரம் உள்ளது. நாடகத்தில் ஸ்ரீதர் மற்றும் அருண் மீனவில் தூக்குப்போட்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தார். இதனால் அவர்கள் வலிப்பு நோயாக அவதிப்பவர்களாகிவிட்டனர்.

இரவு 10.30 மணி அளவில் அவர்கள் தூங்கசென்றனர். டாக்டர்கள் பரிசோதித்த போது அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தனர். அதனால் அவர் வலிப்பு நோயால் அழிந்து விட்டார். இதனால் அவர் குறுகிய வயதில் மரணமடைந்து விட்டார்.

இப்படி ஒரு சூழலில் கலவை நேரிடுகின்றது. இதன் பின் முனுசாமி அதிர்ச்சியில் உள்ளார். அவர் வலிப்பு நோயால் அழிந்து விட்டார் என்று தெரிவித்துள்ளார். அதனால் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சர வணமூர்த்தி வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.

இது ஒரு முக்கிய புகழ்பெற்ற நாடகம் என்று கூற முடியும். ஆனால் இது அந்த நாடகத்தின் பின் நடந்த காரியத்தின் ஒரு முக்கிய தகவல் என்று பொருள். இதனால் எவ்வாறு கலவைகள் நேரிடுகின்றன என்று பார்த்துக் கொள்ளலாம். அனைத்து நாடகங்களும் தம்முடைய செய்திகளை குறித்து உள்ளன. ஆனால் பெரிய நாடகங்களின் மூலம் பெரும் சமூக பிரச்சினைகளை தீர்க்க முயற்சிக்கலாம். இதனால் எங்கள் சமூகம் மேம்படுகின்றது.

Ranipettai artist suicide Tamil Nadu street art scene Mental health in the arts Suicide prevention resources in India Impact of COVID-19 on artists’ mental health

News Source : மாலை மலர்

Source Link :தெருக்கூத்து கலைஞர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை | Ranipettai News Street artist commits suicide by hanging himself/