Dead – Death – Obituary News : Student commits suicide after being harassed by lover, made obscene video for blackmail

जानलेवा प्रेमी ब्लैकमेलिंग ने छात्रा को आत्महत्या के रास्ते पर डाल दिया

प्रयागराज में एक छात्रा को प्रेमी ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर आत्महत्या कर लेना पड़ा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद छात्रा के पिता ने शिकायत करते हुए पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

छात्रा जो कि एक कॉलेज में अध्ययन करती थी, उसके एक प्रेमी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसने छात्रा के नंगे फोटोग्राफ खींच लिए थे और उसे धमकी दी थी कि अगर वह उससे शादी नहीं करती तो वह उसके फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा। छात्रा ने उससे शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन ब्लैकमेलर ने धमकी देना जारी रखा।

छात्रा को ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए उसने अपने परिवार को बताया था लेकिन उन्होंने इससे पहले उसे आत्महत्या करने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस तरह छात्रा ने अपनी जान गंवा दी।

पुलिस की कार्रवाई

छात्रा के पिता ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जानते हुए पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कानूनी कदम उठाए हैं।

इस घटना में छात्रा के परिवार को गहरा दुख हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना को साझा करते हुए लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहें और सही कानूनी कदम उठाएं।

ब्लैकमेलिंग का कारण और जख्मी जीवन

ब्लैकमेलिंग एक घिनौना अपराध है जो विभिन्न कारणों से हो सकता है। बहुत से लोग इस तरह के अपराध का शिकार होते हैं और उन्हें इससे बचने के लिए उचित सलाह दी जाती है।

ब्लैकमेलिंग एक ऐसा क्रूर अपराध है जो उन समाज के तबके को प्रभावित करता है जो इससे बचने के लिए नहीं जानते हैं। इस तरह के अपराधों से बचने के लिए लोगों को सचेत होना चाहिए और अगर कोई इससे पीड़ित होता है तो उसे कानूनी कदम उठाने के लिए उत्तरदायित्व से निभाना चाहिए।

ब्लैकमेलिंग के नाम से जानी जाने वाली ये घटनाएं जीवन को जख्मी कर देती हैं। विभिन्न तरीकों से लोग इस तरह के अपराधों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन ये अपराध कभी खत्म नहीं होते। इसलिए लोगों को इन अपराधों से बचने के लिए उचित सलाह दी जाती है।

संक्षिप्त में:

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए छात्रा के परिवार ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहें। ब्लैकमेलिंग एक ऐसा क्रूर अपराध है जो लोगों को जख्मी बना देता है। इसलिए लोगों को इस तरह के अपराधों से बचने के लिए उचित सलाह दी जाती है।

