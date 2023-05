Dead – Death – Obituary News : Student Commits Suicide After Exam Failure

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

நாகப்பட்டிணம்: மாணவி துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்த நிலை

தோல்வியடைந்த மாணவி துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்த நிலை

நாகையில், 10ம் வகுப்பு பொது தேர்வில் தோல்வியடைந்ததால், விரக்தியடைந்த மாணவி துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். நாகை, நம்பியார் நகரைச் சேர்ந்தவர்கள் கோபால் – இந்திரா தம்பதியினர். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் மற்றும் மகள். கோபால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்துவிட்ட நிலையில், இந்திரா மீன் வியாபாரம் செய்து குடும்பத்தை பராமரித்து வந்தார்.

மாணவி குணவதி மற்றும் தேர்வு முடிவு

இவரது மகள் குணவதி, 15. நடராஜன் தமயந்தி மேல்நிலை பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு படித்து, பொதுத் தேர்வு எழுதினார். நேற்று முன்தினம் வெளியான தேர்வு முடிவில், சமூக அறிவியல் பாடத்தில் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்று தோல்வியடைந்தார்.

துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

மனவேதனை அடைந்த குணவதி, நேற்று காலை வீட்டில் தனியாக இருந்த போது துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். வெளிப்பாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

கடும் பரிசுப் பிரச்சனைகள்

நாகப்பட்டிணம் நகரில் மாணவர்கள் கடும் பரிசுக்களின் மீது பிரச்சனை உள்ளது. பாலியல் கட்டுப்பாடு குறைந்ததால் இவர்கள் முன்னெடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளில் பாடகர்கள் குழப்பமடைகின்றனர். இதனால் மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகளில் பாடகர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதனால் மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகளில் பாடகர்கள் குழப்பமடைகின்றனர். இதனால் மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகளில் பாடகர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.

பிரதிபலிகளின் பேருக்கள்

இவ்வாறு பிரதிபலிகளின் பேருக்கள் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது. பாலியல் கட்டுப்பாடு முற்றிலும் மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகளில் குழப்பமடைகின்றனர். இந்த பிரச்சனையை பரிகாரமாக்க பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. குழப்பமடைந்த பள்ளிகளில் பாடகர்கள் அணுகல் செய்ய மத்தியிலும் கண்ணோட்டம் போட்டி முன்னெடுக்க தொடர்ந்து பல பாராட்டுகள் நடந்து கொண்டுள்ளன.

கடும் பரிசுக்களின் போக்கு

கடும் பரிசுக்களின் போக்கு மிகுந்த நிலையில் உள்ளது. பாலியல் கட்டுப்பாடு குறைந்ததால் பல பள்ளிகளில் பாடகர்கள் குழப்பமடைகின்றனர். இதனால் படிக்கும் மாணவர்களின் உள்ளம் குறைவாக தோன்றலாம். இதனால் பல மாணவர்கள் உள்ளம் குறைந்து சென்று துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்ய விரும்புகின்றனர். இந்த பிரச்சனைக்கு பரிகாரங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன.

பரிகாரங்கள்

பரிகாரங்கள் பலவீனவாக உள்ளன. முதலில், பாடகர்கள் அணுகல் செய்ய மத்தியில் கண்ணோட்டம் போட்டி முன்னெடுக்க தொடர்ந்து பல பாராட்டுகள் நடந்து கொண்டுள்ளன. இதனை பரிகாரமாக்க மாணவர்கள் பாடகர்களுக்குப் பதிலளித்து வாழ்த்து படைத்துள்ளனர். இரும்பு கட்டுப்பாடு முற்றிலும் மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் உள்ளம் அதிகரிக்க மூன்று மாணவர்க

1. Mental health and student pressure

2. Coping with academic failure

3. Suicide prevention and awareness

4. Support for struggling students

5. Addressing academic stress and anxiety

News Source : Dinamalar

Source Link :Failed in the exam, the student committed suicide | தேர்வில் தோல்வி மாணவி தற்கொலை/