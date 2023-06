Dead – Death – Obituary News : Student Commits Suicide in Tripura IT Market

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

నిర్మల్, బాసర ట్రిపుల్‌ఐటీ లో ఆత్మహత్యలు

బాసర ట్రిపుల్‌ఐటీలో వరుస ఆత్మహత్యలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఇంతకు ముందు దీపిక ఆత్మహత్య మరవకముందే ట్రిపుల్‌ఐటీలో చదువుతున్న బూర లిఖిత అనే విద్యార్ధిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

లిఖిత పియూసీ ప్రథమ సంవత్సరం చదవుతోంది

సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్‌కు చెందిన లిఖిత పియూసీ ప్రథమ సంవత్సరం చదవుతోంది. బుధవారం అర్థరాత్రి రెండు గంటలు దాటిన తరువాత గంగా బాలికల వసతి గృహంలో ఆమె 4వ అంతస్తు పైకి వెళ్లి అక్కడి నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది.

చికిత్స ప్రారంభం చేసిన వైద్యులు

అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న విద్యార్థిని మొదటగా క్యాంపస్ హెల్త్ సెంటర్లో ప్రథమ చికిత్స అందించారు. అనంతరం భైంసా ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పరీక్షించి మెరుగైన వైద్యం కోసం నిర్మల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అధికారుల సమాధానాలు

లిఖిత అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. అయితే ఆమె మృతికి ట్రిపుల్‌ఐటీ అధికారులు పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతున్నారు.

బాసర ట్రిపుల్‌ఐటీ లో ఆత్మహత్యల పరిస్థితిని తగ్గించాలి

ఆత్మహత్యలు ఒక దురాచారం మరియు సమస్యల కారణం. ఇవి కనుక మానవీయ మనోభావం, ఆరోగ్య సమస్యలు మరియు అనుకోలు సమస్యల వల్ల జరుగుతున్నవి. తక్షణ పరిష్కరణ కాదా ప్రత్యక్షంగా సహాయం అందించడం చాలా ముఖ్యం. సమస్యాకరమైన స్థితిలో ఉన్న వారికి సహాయం చేసే సంస్థలు మరియు సర్కారు కార్యకర్తలు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. బాసర ట్రిపుల్‌ఐటీలో ఆత్మహత్యల పరిస్థితిని తగ్గించాలి అనే ఉద్దేశంతో పని చేస్తున్నారు.

సమస్యల కారణాలు మరియు పరిష్కరణ ఉపాయాలు

ఆత్మహత్య ప్రభావితంగా ఉన్న మానవులకు మానసిక మరియు శారీరక సమస్యలు ఉంటాయి. ఇవి సమస్యల కారణాలు అవుతాయి. కొంతమంది పరిస్థితి పరిష్కరణ ఉపాయాలను తెలుపుతున్నారు మరియు వారికి సహాయం చేసే సంస్థల గురించి చెప్పుతున్నారు.

News Source : Darsi Live News

Source Link :ట్రిపుల్‌ఐటీ బాసర లో విద్యార్థిని ఆత్మహత్య/