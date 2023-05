Dead – Death – Obituary News : Student Dies After Being Bitten by Snake While Studying

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

വെള്ളറട: വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്ന 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു

പൂഴനാട് ലൊയോള സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത്. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റത്. തുടർന്ന് സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജാശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ്

രാത്രിയോടെ വനംവകുപ്പ് അധികൃതരെത്തി വീട്ടിലെ മുറിയിലെ മൂലയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന പാമ്പിനെ പിടികൂടി. സഹോദരി: അലോമന സുനിൽ.

വിദ്യാർത്ഥി മൂർഖൻ എന്നും അഭിനവ് സുനിൽ എന്നും ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കഥ

പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മുറിയിലെ മൂലയിലെത്തിയപ്പോൾ അഭിനവ് സുനിൽ വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. അഭിനവ് സുനിൽ പൂഴനാട് ലൊയോള സ്‌കൂളിൽ 10-ാം ക്ലാസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അവൻ വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആക്കിയിരുന്നു. അഭിനവ് സുനിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ കോടിപ്രതിനിധികളായ പാമ്പുകൾ ഇരുന്നു.

പാമ്പുകൾ വലിയ വായുവിൽ പിടികൂടിയിരുന്നതിനാൽ അവയുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. അഭിനവ് സുനിൽ പാമ്പുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കുട്ടികളെ ഭയപ്പെട്ടു. അവരെ വീട്ടിൽ കാര്യമടയ്ക്കുകയും പാമ്പുകൾ പിടികൂടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടികളുടെ വിലപിടിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനവ് സുനിൽ പാമ്പുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പുറത്തു പിടിച്ചു. പിന്നെ അവൻ അവരെ പട്ടിണിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയ വിടവാങ്ങി. അഭിനവ് സുനിൽ തന്റെ സഹോദരിക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കുട്ടികളെയും പാമ്പുകൾ കൊണ്ടുപോയി എന്നു പറഞ്ഞു.

സഹോദരി അലോമന് അവൻ കൊടുക്കുകയും പിന്നെ പാമ്പുകൾ കൊണ്ടുപോയി വിടവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അവൻ പഠിക്കുന്നതിനായി കീഴടക്കിയെടുത്തു.

സുനിൽ കുമാർ പറയുന്നു

ഞാൻ പാമ്പുകൾ കൊണ്ടുപോയത് സംഭവിച്ച ദിവസം അഭിനവ് സുനിൽ പുതിയ കൊച്ചി പാട്ടുകളും റിമിക്സുകളും കേൾക്കുന്നതിനായി കീഴടക്കിയെടുത്തു. അവൻ വീട്ടിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാമ്പുകൾ മരിച്ചതിനാൽ അവൻ ഭയപ്പെട്ടു. അലോമന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും പിന്നെ കുട്ടികളെയും പാമ്പുകൾ കൊണ്ടുപോയി വിടവാങ്ങുകയും ചെയ്തു.

പിന്നെ അവൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ പിടികൂടിയി

News Source : Mathrubhumi

Source Link :പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു/