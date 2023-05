Dead – Death – Obituary News : Student Killed after Ingesting Poison near Veerapandi

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

வீரபாண்டி அருகே விஷம் குடித்து பள்ளி மாணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்

தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் ஒரு பள்ளி மாணவர் தற்கொலை நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த தற்கொலை வீரபாண்டி என்ற ஊரில் நடந்தது. பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர் விஷம் குடித்து இருந்தார். பின்னர் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது ஒரு பரபரப்பு நிகழ்ச்சி ஆகும். இந்த செய்தி மீது என்ன முக்கியம் என்று பார்ப்போம்.

வீரபாண்டி எங்கு உள்ளது?

வீரபாண்டி தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு ஊர். இது திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ளது. இந்த ஊரில் பல பழங்குடிகள் உள்ளன. இந்த பழங்குடிகள் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் உள்ளன.

விஷம் குடித்த மாணவர்

பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர் பள்ளியில் கலந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் விஷம் குடித்து கொண்டிருந்தார். இது முதல் முறையாக இவர் விஷம் குடித்த விஷயத்தில் புரிந்து கொண்டது.

தற்கொலை செய்த மாணவர்

விஷம் குடித்த மாணவர் பின்னர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த தற்கொலை வீரபாண்டி என்ற ஊரில் நடந்தது. இந்த தற்கொலை செய்யப்பட்ட போது அருகிலுள்ள மக்கள் கட்டப்பட்டு வதந்தி அறிவிப்பு செய்தனர்.

தற்போதைய நிகழ்ச்சி

இந்த தற்கொலை செய்த மாணவருடைய குடும்பம் இப்போது சில பெண்கள் நடத்திய பயிற்சியில் பின்னாடி வருகிறது. இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகள் பலமுறை தெரியும். குறிப்பாக இந்த பயிற்சியில் பெண்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் கலந்து கொள்ளப்படுவது. அவ்வளவு அலறிகளும் உள்ளன.

தற்கொலை செய்த மாணவர் என்ன நடக்கின்றது?

தற்கொலை செய்த மாணவர் இன்று கொரோனா வைரஸ் பரவுகிறது. இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவுகின்றது. அத்துடன் இந்த மாணவரை அடக்கியுள்ள காவல் துறை கூட கடும் வாக்குமானது. இந்த மாணவரை காவல் துறை அடக்கியுள்ளது. அவர் முன்னாள் பழங்குடி முன்னாள் மாவட்ட பார்த்தனர். இந்த மாணவர் பல பிரச்சினைகளுக்கு மக்களிடம் அழைக்கப்பட்டுள்ளது.

காரணம் என்ன?

விஷம் குடித்த மாணவர் இவருடைய நண்பர்கள் அவருடைய நண்பன் இவருடைய பழங்குடியில் உள்ள வீட்டில் கலந்து கொண்டிருந்தனர். இவருடைய நண்பர்கள் இந்த மாணவரை முடிவு கொண்டு பழங்குடியில் கலந்து கொண்டிருந்தனர். இது முதல் முறையாக இவருடைய நண்பர்களிடம் நடந்த நிகழ்ச்சி.

முடிவு

தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் நடந்த இந்த தற்கொலை செயல்பட்ட மாணவர் மீண்டும் போட்டியிருக்க வேண்டிய நிகழ்ச்சிகள் பலமுறை நடக்கின்றன. மாணவர்கள் தங்கள் பொது மக்களுடன் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பல பகுதிகளில் பங்கேற்பு கொண்டு வருகின்றன. மேலும் அவர்கள் பிறகு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பு கொண்டு வருகின்றன.

News Source : தினத்தந்தி

Source Link :வீரபாண்டி அருகேவிஷம் குடித்து பள்ளி மாணவர் தற்கொலை/