Dead – Death – Obituary News : Student Killed by Falling Tree Branch in Marathi Nadu

சங்கரன்கோவில் அருகே மரத்தில் தூக்குப்போட்டு பிளஸ்-1 மாணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்

<h2>பிளஸ்-1 மாணவர் தற்கொலை என்ன?</h2> சங்கரன்கோவில் அருகே மரத்தில் தூக்குப்போட்டு பிளஸ்-1 மாணவர் தற்கொலை என்பது மரத்தில் செல்லும் போது ஒரு மாணவர் தன் வாகனத்தில் வந்து தூக்கியிருக்கின்றது. அப்போது ஒரு சாதுளம் இருந்து பிளஸ்-1 மாணவர் வருகையில் அழிவு காட்டி விட்டது. அந்த சாதுளம் மாணவரின் வாகனத்திற்கு கிட்டத்தட்ட நீர் வழியாக கடந்துகொண்டு போகின்றது. ஆனால் அந்த சாதுளம் மாணவருக்கு காரணமாக தூக்கியிருக்கின்றது. <h2>தூக்கப்பட்ட மாணவர் யார்?</h2> தூக்கப்பட்ட மாணவர் பிளஸ்-1 என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் சங்கரன்கோவில் ஒரு பாடசாலையில் படித்துள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் ஆகும். <h2>பிளஸ்-1 மாணவர் சாவுக்கான காரணம் என்ன?</h2> பிளஸ்-1 மாணவர் சாவுக்கான காரணம் அந்த சாதுளத்தில் தூக்கியிருக்கிறது. அந்த சாதுளத்தில் கார வகைகள் வேலை செய்யும் போது அவர் தன் வாகனத்திற்கு கிடைக்கும் நீர் பரிசோதனை இல்லாமல் இருக்கின்றது. அதனால் அவர் வாகனம் நீரில் நிறுத்தியுள்ளது. அது மாணவரின் மருத்துவ நிலையை அரிக்க முடியாதது என்பதை நோக்கி அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். <h2>விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்</h2> பிளஸ்-1 மாணவர் தற்கொலை செய்தது பின்னர் போலீசார்கள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர்கள் தூக்கியிருக்கின்ற சாதுளத்தில் நீர் பரிசோதனை இல்லாமல் இருக்கும் போது அதன் நிலையை மேலும் கண்டுபிடிக்க வருகின்றனர். மேலும் அவர்கள் சாதுளத்தில் தூக்கியிருக்கும் மாணவர்களின் தருண உணர்வுகள் மற்றும் அவர்கள் சாதுளத்தில் தங்கும் பிரச்சினைகள் பற்றியும் விவரிக்கப்படுகின்றன.





News Source : தினத்தந்தி

Source Link :மரத்தில் தூக்குப்போட்டு பிளஸ்-1 மாணவர் தற்கொலை/