Dead – Death – Obituary News : “Student Killed in Kalluri”

சின்னாளப்பட்டி: மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகே கரட்டுப்பட்டி சேர்ந்தவர் ராகுல்

Introduction

ராகுல், மதுரை மாவட்டத்தில் கரட்டுப்பட்டி சேர்ந்த தனியார் ஆகும். அவர் காந்திகிராம பல்கலையில் எம்.ஏ., முதலாம் ஆகியோருடன் தங்கி வசிக்கிறார். இந்த பகுதியில் அவர் எப்போது கரட்டுப்பட்டியில் சேர்ந்து என்ன செய்யும் என்பதை பற்றி அறிவிக்கப்படுகின்றன.

Early Life and Education

ராகுலின் பிறந்த இடம் எங்கே என்று தெரியவில்லை. அவர் காந்திகிராமில் வசிக்கிறார். அவர் பிறந்த பிறகு அவருக்கு கல்வியின் முதல் படி என்ன என்பது தெரியவில்லை. அவர் கரட்டுப்பட்டியில் சேர்ந்து என்ன செய்யும் என்பதை அறிவிக்கவும் அவருக்குத் தொடர்ந்து கல்வியின் திறன் மூலம் வேறுபடுகிறது.

Career and Achievements

ராகுல் கரட்டுப்பட்டியில் சேர்ந்து தனியாராக உயிரிழப்புக்கு வேண்டிய பொருள் வாங்குவது அவருக்கு முதல் நோக்கம் ஆகியது. அவர் இதுவரை தனியாராக பணம் சம்பாதிக்கவும் செய்து வந்துள்ளார். இதுவரை அவர் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் கொடுக்கின்ற கட்டணம் அதிகமாக இருந்தது. இதுவரை அவர் கிடைத்த செலவுகள் அதிகமாக இருந்தன. இதுவரை அவர் எந்த செயலையும் செய்தவர் அல்லது அவர் எந்த முறையிலும் சாதிக்க முடியாது என்கிற நிலை அவருக்குத் தெரியவில்லை.

Challenges and Struggles

ராகுல் கரட்டுப்பட்டியில் சேர்ந்து தனியாராக வாழ்ந்து வரும் போது அனைத்து முன்னோடிகளும் தங்குகின்ற நிலைகளின் மூலம் அவர் சிரமப்படுகின்றன. அவர் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் செய்ய முடியாது என்ற நிலை அவருக்கு உள்ளது. இதனால் அவர் உதவிக்குப் பாராட்டிக்கொண்டு வந்த சமூக நல கட்டமைப்பாளர்களின் பயனுக்கு கட்டணம் குறைவாக இருந்தது.

Conclusion

ராகுல் கரட்டுப்பட்டியில் சேர்ந்து தனியாராக வாழ்ந்து வரும் போது அவர் சிரமப்படுகின்றார். அவர் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் செய்ய முடியாது என்ற நிலை அவருக்கு உள்ளது. இதனால் அவர் உதவிக்குப் பாராட்டிக்கொண்டு வந்த சமூக நல கட்டமைப்பாளர்களின் பயனுக்கு கட்டணம் குறைவாக இருந்தது. அவர் போன்ற தனியார்கள் முதலில் சிரமப்படுவது முதல் நோக்கம் ஆகும். அவர்கள் தங்கள் செயல்களில் வெற்றி பெற முடியும் என்பது பொது நோக்கம் ஆகும். அவர்கள் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் செய்ய முடியாது என்ற நிலை அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை.

News Source : Dinamalar

Source Link :கல்லுாரி மாணவர் தற்கொலை/