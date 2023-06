Dead – Death – Obituary News : Student Killed in School Shooting

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

பள்ளி மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

செய்தி விவரங்கள்

இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் ஒரு பள்ளி மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை நடந்தது. இந்த மாணவர் சென்னையில் உள்ள பள்ளியில் இருந்து வந்தார். இந்த தற்கொலை நடந்த தேதி ஏப்ரல் 12, 2021 ஆகும்.

இந்த மாணவர் பள்ளி வாரியாக காரியத்தில் இருந்து வந்த பின்னர் அவர் ஒரு வெளியே போனது. இந்த போனில் யாரோ ஒரு பெண் ஒருவருக்கு மாணவர் தூக்குப்போட்டு கொலை செய்து விட்டார்.

இந்த போன் என்ன என்று அறிவித்துக் கொள்ளப்படவில்லை. இந்த கொலை வழக்கு தொடரில் தொடர்ந்து அறிவிக்கப்படுகிறது.

குறிப்புகள்

துறைகளின் கருத்துக்கள்

இந்திய காவல் துறை பல்வேறு நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை போல் பின்னர் நடந்த பல்வேறு கொலைகளை தடுக்க வேண்டும்.

காவல் துறை பெரும்பாலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிந்துரைகளை வழங்க வேண்டும். மாணவர்கள் பொறுப்பு உடையவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது.

காரியத்தில் மாணவர்களுக்கு பரிந்துரைகள்

காரியத்தில் மாணவர்கள் பொறுப்பு உடையவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. பெரும்பாலும் காரியத்தில் மாணவர்கள் மற்றவர்களுடன் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும்.

காரியத்தில் மாணவர்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியும் என்பதை அவர்களுக்கு பரிந்துரைகள் வழங்க வேண்டும். மாணவர்கள் செயல்படும் பல்வேறு செயல்களில் முன் விரிவு கொடுக்க வேண்டும்.

காவல் துறையின் முன்னேற்றம்

காவல் துறையின் முன்னேற்றம் மிகவும் குறைந்து வருகிறது. இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் காவல் துறைகள் குறைந்து வருகின்றன.

மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை போல் மேலும் கொலைகள் நடக்கும் பாதிப்பிற்கு எதிர்பார்க்க வேண்டும்.

பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள்

காவல் துறையின் வேலை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வெளியிட வேண்டும். மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை போல் மேலும் கொலைகள் நடக்கும் பாதிப்பிற்கு எதிர்பார்க்க வேண்டும்.

விவரங்களை பின்பற்றுவது

இந்த தற்கொலை பற்றிய மேலும் விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன. மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை போல் மேலும் கொலைகள் நடக்கும் பாதிப்பிற்கு எதிர்பார்க்க வேண்டும்.

கடிதம் முழு வழிகாட்டி

