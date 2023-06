Dead – Death – Obituary News : Student killed in school shooting

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

பள்ளி மாணவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

தூக்குப்போட்டு தற்கொலை என்ன?

தூக்குப்போட்டு தற்கொலை என்பது ஒரு பெண் மாணவி என்று குறித்து சொல்லப்படும் ஒரு கொலையாகும். இந்த கொலை பல்வேறு காரணங்களுக்காக நடந்ததும் பெண் மாணவி பாலியல் படிப்பில் பங்குபற்றிய சம்பவமாக இருக்கும்.

தற்கொலை நடந்த இடம்

இந்த தூக்குப்போட்டு தற்கொலை நடந்த இடம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள திருச்சிராப்பள்ளி என்ற ஊரில் நடந்தது. இந்த ஊரில் ஒரு பெண் மாணவி தற்கொலை நடந்தது.

தற்கொலை நடந்த சம்பவம்

இந்த தூக்குப்போட்டு தற்கொலை நடந்த சம்பவம் பள்ளி மாணவி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் அருகிலுள்ள பெரிய சமூகத்தில் மற்றும் குடும்பத்தில் பல்வேறு காரணங்களுக்காக நடந்துள்ளது. தான் பள்ளி செல்வதற்கு பேராசை கொடுத்து கல்வியில் உயிரிழப்பு பெற்ற பெண் மாணவி நடிக்கக்கூடிய செயல்கள் சில சமூக உத்தரவுகளை ஏற்படுத்தினன. இது பல்வேறு வரிகளில் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன.

நடவடிக்கைகள்

தூக்குப்போட்டு தற்கொலை போலிவிட்டு இது பல்வேறு சமூக உத்தரவுகளை ஏற்படுத்தினது. பெண் மாணவி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் குடும்பத்தில் பிரித்து வாழ்ந்து வருகின்றன. இது மட்டும் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூக உத்தரமாகவும் அருகிலுள்ள மக்களின் கைதியாகவும் இருக்கும்.

தற்கொலை போலிவிட்டு இது பிரதிபலிக்கப்படத் தவறியது. பள்ளி மாணவிகளுக்கு கல்வி மட்டும் பல செயல்களைச் செய்து வழிகாட்டுகின்றன. இது பள்ளி செல்வதற்கு பேராசை வழங்கும் ஒரு செயலாகும். இது பல்வேறு மருத்துவக் கண்ணீருக்கும் அல்லது நகைகளுக்கும் பாதிக்கப்படுகின்றது.

பிரதிபலிக்கப்படவேண்டிய நடவடிக்கைகள்

இந்த தூக்குப்போட்டு தற்கொலை போலிவிட்டு தாக்குதலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் போதும். இது சமூகத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு மட்டும் பலன் அளிக்கக் கூடியது. இதன் மூலம் பெண் மாணவி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் பாலியல் படிப்பில் உயிரிழப்பு பெறக்கூடிய காரியங்கள் முற்படும். இதன் மூலம் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை போலிவிட்டு பல சமூக உத்தரவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.

இது ஒரு பெண் மாணவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்பது பல்வேறு காரணங்களுக்காக நடந்தது. இது சமூகத்தில் ஒரு காரியமாக பரிவர்த்தனை செய்வது முக்கியம். இதன் மூலம் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை போலிவிட்டு பல சமூக உத்தரவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.

