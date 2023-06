Dead – Death – Obituary News : Student Murdered: Tragic Incident

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

மாணவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

புகாரின்பேரில் குளித்தலை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இது எதிர்ப்புக்கு விழுப்பு தீர்க்காமல் கொல்லப்பட்ட மாணவி நீதித்துறையின் ஆர்ப்பாட்டம் உயிரிழப்பு என்று கூறப்படுகின்றது.

தூக்குப்போட்டு செய்து கொல்லப்பட்ட மாணவி

தூக்குப்போட்டு செய்து கொல்லப்பட்ட மாணவி அவரது வீட்டில் உள்ள கட்டிடத்தில் தங்கி இருந்த போது கொல்லப்பட்டது. மாணவி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் ஒருவருக்கும் காணாத மருத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை.

போலீசார்கள் இரண்டு பேர் விசாரணை நடத்தி இருந்தனர். அவர்கள் மீண்டும் பிரச்சினைகள் பட்டு பிரதிகள் பெற்று வந்துள்ளன.

காரணம் என்ன?

போலீசார்கள் இன்றும் காரணங்களை அறிவிக்க முயலுகின்றனர். அவர்கள் பத்திரிகைகள் மற்றும் மாணவர்களின் உண்மைகளை பரப்பப்போகும் நடையில் புரட்சியாக இருக்கின்றன.

புதிய நீதித்துறை அமைப்பு நீதிநிலை நிபுணர்களின் கைகளில் உள்ளது. இந்த நீதித்துறை பல வருடங்களுக்குள் வேலை செய்து வருகிறது மற்றும் சரியான வேலைகளை செய்ய உதவுகின்றது.

மாணவர்கள் விரும்பும் நீதித்துறை

நீதித்துறை மாணவர்களின் மதிப்புகள் மற்றும் விருப்பங்களை பரிசோதிக்க முயற்சிக்கின்றது. பொதுவாக மாணவர்கள் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கல்வியின் மேல் நிகழும் பின்னர் தங்கள் வாழ்வில் நடக்கும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க நீதித்துறை உதவுகின்றது.

மாணவர்களுக்கு நீதித்துறை ஒரு பாதுகாப்பு போக்கு ஆகும். அவர்கள் பொதுவாக பாதுகாப்பு கொள்கைகளை மட்டும் பின்பற்றுவதன் மூலம் கல்வியின் போதுமான நிறுவனங்களை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றனர்.

நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு எப்படி உதவுகின்றது?

நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு பல வகையான உதவிகள் உள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றைக் கீழே உள்ளன.

கல்வி கட்டுப்பாடு: நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு வகுப்பு மற்றும் கல்வி கட்டுப்பாடு வழங்கப்படுகின்றன.

பின்பற்றும் உதவி: நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு பின்பற்றும் உதவி மற்றும் சங்க உதவி வழங்கப்படுகின்றன.

பணம் உதவி: பொதுவாக நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு பணம் வழங்கப்படுகின்றது.

மதிப்பீடு: நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு அவர்கள் அளிக்கும் மதிப்பீடு மற்றும் கொள்கைகள் போதுமான நிறுவனங்களை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றனர்.

இது போலீசார்களுக்கு பயன் என்ன?

நீதித்துறை போலீசார்களுக்கு பலன் உண்டு. நீதித்துறை அமைப்பு மற்றும் பொது அமைப்புகள் போலீசார்களின் அனுகூலத்தை உயர்த்தல் மற்றும் அவர்கள் சரியான வழிகளில் பயன்படுத்த உதவுகின்றன.

போலீசார்கள் நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு உதவி வழங்குவதன் மூலம் பொது மக்களின் நலத்திற்கு செயலிடும் மற்றும் அவர்களை மேலும் பொதுவாக நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு உள்ள பல உதவிகளை எடுக்க முயற்சிக்கின்றன.

கடிதம் கொண்டு பகிரவும்

நீதித்துறை போலீசார்களின் வழக்குகளை கடிதம் கொண்டு பகிரலாம். இது உங்களுக்கு உதவும் மற்றும் நீதித்துறை மாணவர்களின் அனுமதியின் மூலம் போலீசார்களின் செயல்பாடுகளை கண்டுபிடிக்க உதவும்.

கடைசி செய்தி

நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு பல உதவிகள் உள்ளன. பொதுவாக நீதித்துறை மாணவர்கள் முக்கிய பங்களிப்புகளில் பயன்படுத்தவும் அவர்கள் வாழ்வில் உடனடியாக நீதித்துறை நிறுவனங்களின் உதவிகளை பெற முயற்சிக்கின்றனர்.

நீதித்துறை மாணவர்களுக்கு உதவி வழங்குவதன் மூலம் அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வுக்கு வேண்டும் பங்குகளை பெற முயற்சிக்கின

News Source : மாலை மலர்

Source Link :மாணவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை/