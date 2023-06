Dead – Death – Obituary News : Student Suicide at Amal Jyoti College, Ministerial Committee to Discuss Today

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Suicide d’un étudiant : Discussion du comité ministériel aujourd’hui pour mettre fin à la grève au Kanjirapally Amaljyoti College

Le Kanjirapally Amaljyoti College est en ébullition depuis le suicide d’un de ses étudiants. Cette triste nouvelle a déclenché une vague de protestations de la part des étudiants qui ont décidé de faire grève pour exprimer leur mécontentement face à la situation. Face à cette crise, le comité ministériel s’est réuni aujourd’hui à dix heures du matin pour tenter de trouver une solution qui mette fin à la grève et qui permette de prévenir de tels drames à l’avenir.

Les ministres R Bindu et VN Vasavan et la direction tiendront une discussion avec les étudiants

La réunion du comité ministériel a été l’occasion pour les ministres R Bindu et VN Vasavan, ainsi que la direction du collège, de rencontrer les étudiants pour discuter de la situation. Les étudiants ont exprimé leur profonde tristesse face à la perte de leur camarade et leur frustration face à l’incapacité du collège à répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations.

Les étudiants sont d’avis que…

Les étudiants ont souligné que le suicide de leur camarade n’était pas un incident isolé, mais plutôt le résultat d’un système éducatif qui met trop de pression sur les étudiants et qui ne tient pas compte de leur bien-être mental et émotionnel. Les étudiants ont également exprimé leur mécontentement face au manque de ressources et de soutien pour les étudiants en difficulté.

Les ministres et la direction ont reconnu les préoccupations des étudiants et ont promis de travailler avec eux pour trouver des solutions durables. Ils ont également souligné l’importance de la prévention du suicide et de la promotion de la santé mentale et émotionnelle des étudiants.

Des mesures concrètes pour prévenir les suicides à l’avenir

Le comité ministériel a proposé plusieurs mesures concrètes pour prévenir les suicides à l’avenir, notamment la création d’un comité de prévention du suicide, la mise en place de programmes de promotion de la santé mentale et émotionnelle des étudiants, et l’augmentation des ressources et des soutiens pour les étudiants en difficulté.

Les ministres et la direction ont également promis de travailler avec les étudiants pour améliorer les conditions de vie et d’étude au collège, en s’assurant que les étudiants ont accès à des ressources et à un soutien adéquats pour répondre à leurs besoins et préoccupations.

Conclusion

La réunion du comité ministériel a été un pas important vers la résolution de la crise au Kanjirapally Amaljyoti College. En travaillant avec les étudiants pour trouver des solutions durables, les ministres et la direction ont montré leur engagement envers la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale et émotionnelle des étudiants. Espérons que ces mesures contribueront à prévenir de tels drames à l’avenir et à créer un environnement plus sûr et plus sain pour les étudiants du Kanjirapally Amaljyoti College.

News Source : Benita

Source Link :Suicide d’un étudiant du Amal Jyoti College; Discussion du comité ministériel aujourd’hui/