Dead – Death – Obituary News : “Teacher becomes Mayor”

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

<

h2>1. शिक्षक महापौर भर्ती (Shikshak Mahapaur Bharti)

2. शिक्षक महापौर का वेतन (Shikshak Mahapaur ka Vetan)

3. शिक्षक महापौर की भूमिका (Shikshak Mahapaur ki Bhoomika)

4. शिक्षक महापौर के अधिकार (Shikshak Mahapaur ke Adhikar)

5. शिक्षक महापौर की शिकायत (Shikshak Mahapaur ki Shikayat)

<

h2>

महाडेश्वर – एक गोष्टीवेल्हाळ

महाडेश्वर हे कोकणी माणसासारखे गोष्टीवेल्हाळ होते आणि त्यांचे मालवणी भाषेवर अफाट प्रेम होते. त्यांचा अनुभव त्यांच्या दालनात गेलेल्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना येत असे.

महाडेश्वरचे इतिहास

महाडेश्वर हे एक बहुत प्राचीन शहर आहे ज्याचा इतिहास बहुतांशी पुरातन आहे. या शहराच्या इतिहासाची शोध आजही अधून चालू आहे. महाडेश्वरच्या पारंपारिक बांधकामांची शोध आजही चालू आहे आणि त्याची संरचना आजही शोधण्यात आहे.

महाडेश्वरची स्थाने

महाडेश्वर रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे आणि तो मालवण शहरापासून 60 किलोमीटर अंतरावर आहे. या शहराचा वातावरण खूप सुंदर आहे आणि त्याचे किल्ले, प्राचीन बांधकाम आणि प्राचीन मंदिर यांचा दृश्य बघण्यासाठी जगेवर लोक समावेश करतात.

महाडेश्वरची महत्वाची गोष्टी

महाडेश्वर हे एक महत्वाचे धार्मिक स्थल आहे आणि त्यातील श्री दत्तात्रेय मंदिर खूप लोकप्रिय आहे. या मंदिराचे इतिहास खूप प्राचीन आहे आणि तो पुरातन मंदिरांपैकी एक आहे. या मंदिराच्या सुंदर वास्तुशिल्पाने लोक आकर्षित करतात आणि त्याच्या चांगल्या प्रबंधनामुळे तो एक महत्वाचे पर्यटन स्थल बनला आहे.

महाडेश्वरची भाषा

महाडेश्वरचे लोक मालवणी भाषेवर अफाट प्रेम करतात. या भाषेचा उपयोग त्यांच्या दैनंदिन जीवनात खूप आहे आणि तो त्यांच्या संस्कृतीचा एक महत्वाचा अंग आहे. महाडेश्वरच्या लोकांनी त्यांची मालवणी भाषा जगातील कोणत्याही भाषेवर अधिक गौरवाने वापरली आहे.

महाडेश्वरच्या दालनात गेलेल्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना येत असे

महाडेश्वरच्या दालनात गेलेल्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना त्याच्या मालवणी भाषेवर अफाट प्रेम होते. त्यांचे दालने आणि समाजातील अन्य आयोजन येथे आयोजित होतात आणि त्यांच्या दालनात संत तुकाराम, संत नामदेव आणि अन्य संतांचे अभंग आणि कीर्तन गायले जातात.

संक्षिप्त माहिती

महाडेश्वर हे कोकणी माणसासारखे गोष्टीवेल्हाळ होते आणि त्यांचे मालवणी भाषेवर अफाट प्रेम होते. त्याचा अनुभव त्यांच्या दालनात गेलेल्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना येत असे. महाडेश्वर हे एक महत्वाचे धार्मिक स्थल आहे आणि त्यातील श्री दत्तात्रेय मंदिर खूप लोकप्रिय आहे. महाडेश्वरच्या लोकांनी त्यांची मालवणी भाषा जगातील कोणत्याही भाषेवर अधिक गौरवाने वापरली आहे.

महाडेश्वरच्या दालनात गेलेल्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना त्याच्या मालवणी भाषेवर अफाट प्रेम होते. त्यांचे दालने आणि समाजातील अन्य आयोजन येथे आयोजित होतात आणि त्यांच्या दालनात संत तुकाराम, संत नामदेव आणि अन्य संतांचे अभंग आणि कीर्तन गायले जातात.

News Source : Maharashtra Times

Source Link :शिक्षक महापौर/