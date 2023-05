Dead – Death – Obituary News : Teen’s suicide linked to brother’s poor grades scolding

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

ராமநாதபுரம் 10-ம் வகுப்பு தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றதாக அண்ணனை பெற்றோர் கண்டித்ததால், பயத்தில் மாணவி தற்கொலை செய்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது

ராமநாதபுரம் வட இந்தியாவின் ஒரு மாநகரம். இந்த நகரத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடித்து விட்டது. இந்த தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றதாக அண்ணனை பெற்றோர் கண்டித்ததால், பயத்தில் மாணவி தற்கொலை செய்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

சம்பவம்

10-ம் வகுப்பு மாணவி ஆதிகா சுபலெட்சுமி திடீரன துப்பட்டாவால் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். சோகம்அவரது இந்த விபரீத முடிவால் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அவரது உடலை பார்த்து கதறினர்.

தானும் 10-ம் வகுப்பு தேர்வில் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றால், பெற்றோர் இவ்வாறு கண்டிப்பார்களோ என்று பயந்துள்ளார்.

விசாரணை

இந்த நிலையில், தந்தை ராஜ்குமார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் திருஉத்தரகோசமங்கை போலீசார் வழக்குபதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

மாணவியின் இந்த துயர முடிவு சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. அதனால், இது ஒரு முக்கிய பிரச்சனை என்று சொல்லலாம். மாணவிகள் மதிப்பெண் தேர்வுக்கு பிறகு பல முறை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அத்துடன் இவர்கள் மதிப்பெண் பெறுவது அவர்கள் மட்டுமே போன்ற விஷயங்களுக்கு அடிப்படையில் இல்லை.

பல மாணவிகள் தற்கொலை செய்த சம்பவம்

இந்த மதிப்பெண் பெற்றதாக அண்ணனை பெற்றோர் கண்டித்ததால் பல மாணவிகள் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றால் மருத்துவமனைகளில் மாணவிகள் சம்பவத்தை செய்துள்ளனர். இவர்களின் பெருமானம் மட்டும் குறையும் என்பதற்கு இந்த மதிப்பெண் பெற்றதாக பெற்றோர் கண்டித்ததால் அவர்கள் பலருக்கும் மனவருத்தம் அடைந்தது.

இலக்கியம் மற்றும் கலைக்குறித்து

கல்லூரி மாணவியாக இருந்த ஆதிகா சுபலெட்சுமி ஒரு பரிசுப்பொருள் மகிழ்ச்சியில் பல கட்டுரைகள் எழுதினார். அவரின் தந்தை ராஜ்குமார் புகாரின் அடிப்படையில் திருஉத்தரகோசமங்கை போலீசார் வழக்குபதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

மீண்டும் கூறும் போது, மாணவியின் தற்கொலை செய்த சம்பவம் ஒரு முறை அழிக்கப்பட்டது. இது ஒரு இலக்கியம் மற்றும் கலைக்குறித்து பல செய்திகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

News Source : தினத்தந்திSource Link : Student commits suicide out of fear after her parents scolded her brother for getting low marks in class 10 exam