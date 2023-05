Dead – Death – Obituary News : Tenth grader hangs self in apparent suicide

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

நாகப்பட்டினம் நாகையில், 10-ம் வகுப்பு மாணவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

நாகப்பட்டினம் காருக்கள் வழியாக தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் படித்து வருகின்ற குணவதி என்ற மாணவி, தேர்வில் தோல்வி அடைந்தார். இதனால் மனமுடைந்த நிலையில் காணப்பட்ட அவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் நாகையில் பல சமூகங்களில் சோகம் ஏற்படுத்தியது.

குணவதி மாணவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

நாகையில் உள்ள ஒரு தனியார் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 10-ம் வகுப்பு படித்து வந்த குணவதி என்ற மாணவி, தேர்வில் தோல்வி அடைந்தார். இதனால் மனமுடைந்த நிலையில் காணப்பட்ட அவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

குணவதி அறிவியல் பாடத்தில் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். இதனால் கல்லூரியில் படிக்க முடியாது என்று குணவதி மாணவி தேர்வில் தோல்வி அடைந்தார். இந்த துயரம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது.

மகள் குணவதி பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள்

தூக்குப்போட்டு தற்கொலைநேற்று முன்தினம் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது. இதனால் குணவதி மாணவி மனமுடைந்த நிலையில் காணப்பட்டது. அவர் நேற்று காலை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்குப்போட்டு கொண்டார்.

இதனை அறிந்ததும் அருகில் இருந்தவர்கள் குணவதியை மீட்டு நாகை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி ஆஸ்பத்திரிக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு வந்தனர்.

குணவதியை பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். சோகம் இது குறித்த புகாரின் பேரில் வெளிப்பாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இவர் யார்?

10-ம் வகுப்பு மாணவிநாகை காடம்பாடி புதிய நம்பியார் நகர் சுனாமி குடியிருப்பை சேர்ந்தவர் கோபால். மீனவர். இவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டார். இவரது மனைவி இந்திரா.

குணவதி மாணவி இவர்களது மகள் ஆகும். அவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

முடிவு

தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட குணவதி மாணவி தனியார் மேல்நிலைப்பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவி ஆகும். இந்த சம்பவம் நாகையில் பல சமூகங்களில் சோகம் ஏற்படுத்தியது. அருகில் இருந்தவர்கள் குணவதியை மீட்டு நாகை அர

