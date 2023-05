Dead – Death – Obituary News : Thieves Beat Three to Death in Parbhani

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

परभणीमध्ये चोरी करण्यासाठी जबर मारहाण, एक युवकाचा मृत्यू

परभणीमध्ये एक संतापजनक घटना घडली आहे. चोरी करण्यासाठी आल्याच्या संशयावरुन तीन युवकांना जबर मारहाण करण्यात आली. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला तर इतर दोनजण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना परभणी तालुक्यातील उखळद येथे शनिवार २७ मे रोजी पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास घडली.

आरोपी विरोधात गुन्हा दखल करण्यात आला

या प्रकरणी आरोपी विरोधात गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. तर ही तीन मुले उकळत परिसरामध्ये रानडुक्कर पकडण्यासाठी गेले असल्याचा दावा मयताच्या नातेवाईकांनी केला आहे.

घटनेबाबत पोलीस सुत्रांकडून मिळालेल्या माहिती

या घटनेबाबत पोलीस सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, किरपानसिंग सुजीतसिंग भौंड असं मयताचे नाव आहे. तर अरुणसिंग जोगींदर सिंग टाक आणि गोरासिंग उर्फ सचिनसिंग गुरुबच्चणसिंग दुधाणी अशी जखमींची नावे आहेत.

पोलीस अधिकार्यांची छावणी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला प्राप्त

गावामध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तर जिल्हा सामान्य रुग्णालय देखील पोलीस अधीक्षक स्वतः आल्याने रुग्णालयाला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.

एक युवकाचा मृत्यू, दोनजण जखमी

चोरी करण्यासाठी जबर मारहाण केल्याने एक युवकाचा मृत्यू झाला तर इतर दोनजण जखमी झाले आहेत.

आरोपी विरोधात गुन्हा दखल केला आहे

घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस अधीक्षक रागसुधा आर, अप्पर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे ताडकळसचे सपोनि. कपिल शेळके, कर्मचारी लक्ष्मण कांगणे, चाटे यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला भेट दिली. मयतावर शवविच्छेदन करण्यात आले. गावामध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तर जिल्हा सामान्य रुग्णालय देखील पोलीस अधीक्षक स्वतः आल्याने रुग्णालयाला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.

