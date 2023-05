Dead – Death – Obituary News : Tragic death of Plus-1 student due to failure in Plus-2 exams

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

பிளஸ்-2 தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால் காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்ட விரக்தியில் பிளஸ்-1 மாணவியும் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

Introduction

பிளஸ்-2 தேர்வு ஒரு முக்கிய தேர்வு ஆகும். இது பெற்றவர்களுக்கு உயர் கல்விக்கு ஒரு வழி வருகிறது. இதை தேர்ந்தெடுக்கும் மாணவர்கள் தங்கள் பட்டதாரி மூலம் அதிக படிக்க முடியும். ஆனால், இந்த தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால் ஒரு மாணவன் தன் காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது ஒரு மிகவும் கருத்தாக்கப்படும் செய்தி ஆகும். இந்த பகுதியில் பிளஸ்-1 மாணவியும் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது பிளஸ் தேர்வுகளின் முக்கிய கருத்துக்களின் ஒரு போக்குகளில் ஒன்றும் ஆகும்.

The Incident

இந்த தேர்வு தோல்வியடைந்த பிறகு, ஒரு மாணவன் தன் காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது ஒரு பயனாளரின் பகிர்வுகளின் மூலம் தெளிவாக அறிக்கை வருகின்றது. இந்த தற்கொலை குறித்து பல செய்திகள் மற்றும் போக்குகள் பகிர்கப்பட்டன.

இந்த தற்கொலை நடந்த இடத்தில் மாணவிகள் தூக்குப்போட்டு இருந்தனர். அவர்கள் பிளஸ்-1 மாணவியும் உள்ளனர். இந்த தூக்குப்போட்டு தற்கொலை என்பது பிளஸ் தேர்வுகளின் முக்கிய கருத்துக்களின் ஒரு போக்குகளில் ஒன்றும் ஆகும்.

Impact of the Incident

இந்த தூக்குப்போட்டு தற்கொலை மாணவிகளின் மனதில் ஒரு சிக்கல் உண்டாக்கியது. அவர்கள் தங்கள் உயர் கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை குறைந்தது. இது மாணவர்களுக்கு மிகவும் அரிதாக உள்ள நிலையை உண்டாக்கியது.

இந்த தற்கொலை பிளஸ் தேர்வுகளின் முக்கிய கருத்துக்களின் ஒரு போக்குகளில் ஒன்றும் ஆகும். இது தெளிவாக கருத்தாக்கப்படும் நிலைக்கு உரியதாகும்.

Conclusion

பிளஸ்-2 தேர்வு எப்படி இருக்கின்றது என்பது மிகவும் முக்கியம். இது பெற்றவர்களுக்கு ஒரு உயர் கல்வி வழி வருகிறது. ஆனால், இந்த தேர்வின் வழக்குகள் மிகவும் கடுமையானவைகளுள்ளன. மாணவர்கள் தங்கள் பட்டதாரி மூலம் மட்டும் அதிக படிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை குறைந்தது. இவை நிலைக்கு உரிய பகுதிகள் ஆகும். இந்த தூக்குப்போட்டு தற்கொலை மாணவிகளின் மனதில் ஒரு சிக்கல் உண்டாக்கியது. அவர்கள் தங்கள் உயர் கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை குறைந்தது. இது மாணவர்களுக்கு மிகவும் அரிதாக உள்ள நிலையை உண்டாக்கியது.

News Source : தினத்தந்தி

Source Link :பிளஸ்-2 தேர்வில் தோல்வியால் காதலன் இறந்த சோகத்தில் பிளஸ்-1 மாணவி தற்கொலை/