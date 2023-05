Dead – Death – Obituary News : Tragic Suicide of Tindivanam Student for Failing 12th Board Exam

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

விழுப்புரம் மாவட்டம் கிளியனூர் அடுத்து ஓமந்தூர் கிராமம்

கங்கையம்மன் கோவில் தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ் அந்த கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. இவரது மகள் ரமணி 2021 ஆம் ஆண்டு ஓமந்தூர் அரசினர் மேல்நிலை பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் அவர் பாதியிலேயே படிப்பை நிறுத்திவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு அவர் வீட்டில் இருந்தபடியே படித்து தனித் தேர்வாக 12 ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுதினார்.

முடிவுகள் வெளியாகின

அண்மைச் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க கூகுள் நியூஸில் தமிழ் சமயம் இணையதளத்தை பின் தொடரவும்.

இந்த நிலையில் இன்று காலை 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வில் முடிவுகள் வெளியாகின. அதில் அந்த மாணவி ஆங்கில பாடத்தில் தோல்வி அடைந்ததால் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் மதியம் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அந்த மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

காவல் துறையினர் செயல்படுகின்றனர்

அதில் அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொகொடுத்துள்ளனர்.

பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் துள்ளி குதித்து உற்சாக கொண்டாட்டம்தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கிளியனூர் காவல் துறையினர் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பெரும் சோகம் ஏற்படுத்தியுள்ளது

மாணவி ரமணி பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி அடையாத காரணத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோ

News Source : Samayam Tamil

Source Link :viluppuram twelfth standard student suicide, +2 தேர்வில் தோல்வி – விழுப்புரம் மாணவி மன உளைச்சலில் தூக்கு – tindivanam twelfth standard student suicide for fail in board examination/