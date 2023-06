Dead – Death – Obituary News : Train Accident Eyewitness: Death and Suffering on Tracks

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

पटरी के बगल में घर होने से रेल का शोर जिंदगी का हिस्सा बन चुका है

कोलकाता में शुक्रवार शाम कानों में शोर नहीं चीख की आवाज आई। दिल दहला देनेवाली चीख। निर्जीव पड़ी देह को जोर से झकझोड़ते परिजन की शायद सांस वापस आ जाए। माता-पिता की लाश के सामने बच्चा इतनी जोर से रो रहा था, मानो उसे यकीन था कि उसकी चीख सुनकर मां-बाप उठ बैठेंगे। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों के लिए उसका विवरण देना भी एक सदमे से गुजरने जैसा था।

घायलों की चीख बदहजमी जैसी थी

पटरी के आस-पास घायलों की चीख इतनी भयावह थी कि मदद करने पहुंचे स्थानीय लोग सदमे में थे। कोई घायल पानी मांग रहा था तो कोई अपनों का नाम लेकर उठने की कोशिश कर रहा था। बचाव अभियान में शामिल एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हर ओर घायलों और मारे गए लोगों के परिजनों की चीखें और कराह ही सुनाई दे रही थीं। उन्होंने कहा कि यह भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर था। हादसे में बचे एक व्यक्ति ने बताया कि दुर्घटना के समय मैं सो रहा था। तेज आवाज और डिब्बे के उथल-पुथल होने पर मैं जगा। मैं देखा मेरे चारों ओर 10-15 लाशें पड़ी हैं। मैं किसी तरह डिब्बे से बाहर आया और देखा हर तरफ लोगों की लाश ही लाश हैं।

यात्रियों ने बताया कि ट्रेन पटरी से उतर गई थी

कोलकाता में कार्यरत रामनाथपुरम निवासी नागेंद्रन दुर्घटना की चपेट में आई शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे। नागेंद्रन शनिवार दोपहर चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरे। उन्होंने कहा कि जैसे ही हादसा हुआ, मुझे लगा कि मैं मौत के मुंह में समा गया हूं। मैं कल कोरोमंडल एक

Train accident eyewitness accounts Tragic scene of death and injuries Heartbreaking screams at train accident Witnessing the aftermath of a train crash Surviving a train accident and the emotional trauma

News Source : जनसत्ता

Source Link :Eyewitness of train accident: scene of death and moaning life on the tracks, heart-wrenching screams – ट्रेन दुर्घटना की आंखों देखी: पटरियों पर मौत का मंजर और कराहती जिंदगी, दिल दहला देनेवाली चीखें/