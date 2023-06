Dead – Death – Obituary News : Uncle fatally stabs nephew with mango bat, leaves four injured

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

जौनपुर में आम तोड़ने के विवाद में भतीजे की हत्या, चार लोग घायल

जौनपुर के मीरगंज थानाक्षेत्र में आम तोड़ने के विवाद में चाचा ने बल्लम घोंपकर भतीजे की हत्या कर दी। मारपीट में चार लोग घायल हुए हैं। घटना मीरगंज के कमासिन गांव की है। जहां 38 साल गिरिजाशंकर प्रजापति का अपने चाचा से आम तोड़ने को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गिरिजाशंकर प्रजापति के चाचा ने बल्लम से हमला कर दिया।

घटना का विवरण

घटना के अनुसार, मीरगंज के कमासिन गांव में गिरिजाशंकर प्रजापति का चाचा रहता था। वहां आम तोड़ने के लिए जमीन थी, जो गिरिजाशंकर प्रजापति के नाम पर थी। चाचा ने अपने भतीजे बल्लम को बुलाकर उन्हें धमकाया कि वहां से आम तोड़ना बंद कर दें। लेकिन बल्लम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद चाचा ने बल्लम की हत्या कर दी।

इस घटना के बाद, चाचा ने भागने की कोशिश की, लेकिन गिरिजाशंकर प्रजापति ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया और मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया।

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद, पुलिस ने चाचा को गिरफ्तार कर लिया और मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस घटना के बाद, पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कड़ाई कार्रवाई की है। उन्होंने गांव में तानाशाही और आतंक के खिलाफ एक विशेष टीम तैयार की है।

पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है और घायल हुए लोगों के साथ मुआवजा देने की योजना बनाई है। इस घटना के बाद, आम तोड़ने के मामले में सख्ती बढ़ गई है और लोगों को समझाया जा रहा है कि आम तोड़ना गैरकानूनी है और इससे बचना चाहिए।

संक्षिप्त में

जौनपुर के मीरगंज थानाक्षेत्र में आम तोड़ने के विवाद में चाचा ने बल्लम घोंपकर भतीजे की हत्या कर दी। मारपीट में चार लोग घायल हुए हैं। घटना मीरगंज के कमासिन गांव की है। इस घटना के बाद, पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कड़ाई कार्रवाई की है और घायल हुए लोगों के साथ मुआवजा देने की योजना बनाई है।

News Source : Patrika Desk

Source Link :Mango became the cause of death uncle stabbed Bhajite to death four | आम बना मौत की वजह, चाचा ने भजीते बल्लम घोंपकर उतारा मौत के घाट, चार घायल/