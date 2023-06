Dead – Death – Obituary News : Wife dies an hour after husband’s death in Bharuch.

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

એકબીજા સાથે જીવવા-મરવાની કસમો: પ્રેમીપંખીડા ખાતા હોય છે

કેટલાક જોડે જ મોતને વહાલું કરે છે તો કેટલાક પોતાના સાથીના વિરહમાં દેહ છોડી દે છે. લગ્ન વખતે પણ પતિ-પત્ની છેલ્લા શ્વાસ સુધી એકબીજાની સાથે રહેવાનું વચન આપે છે. હાલમાં જ એક વૃદ્ધ દંપતીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં પતિના મૃત્યુના કલાકમાં જ પત્નીનું પણ મોત થયું છે. પરિવારમાં એકસાથે બે અર્થીઓ ઉઠતાં હૈયાફાટ રુદનથી માહોલ ભેંકાર બન્યો હતો. ઘટના ભરૂચની છે.

શુક્રવારે વૃદ્ધ પતિના મૃત્યુના એક કલાક બાદ પત્નીનું પણ મોત થયું હતું. ફાટાતળાવ ખાતેથી બંનેની અંતિમયાત્રા એકસાથે નીકળી હતી.

