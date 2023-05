Dead – Death – Obituary News : Woman Accused of Dowry Murder Falls Ill in Jail, Dies

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

10 दिन पहले किया था सरेंडर, पुत्र की पहले हो चुकी थी गिरफ्तारी

हरदोई, संवाददाता। दहेज के लिए अपनी बहू की हत्या के आरोप में जिला जेल में विचाराधीन हैं एक पिता। इस मामले में पुलिस ने पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था और उसके सरेंडर की मांग की गई थी। सरेंडर के दस दिन बाद ही पुत्र की पहले हो चुकी थी गिरफ्तारी।

पिता के खिलाफ दहेज के लिए बहू की हत्या करने का आरोप

जिले के एक हालात में एक पिता को दहेज लेने के लिए उसकी बहू की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था और सरेंडर के लिए मांग की थी।

पुत्र का सरेंडर करने का निर्णय

पुत्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सरेंडर करने की मांग की। पुत्र ने इस मामले में सरेंडर करने का निर्णय लिया था और दस दिनों के बाद उसकी सरेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई।

गिरफ्तारी के बाद पुत्र को जेल में भेजा गया

पुत्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे जेल में भेज दिया। उसके खिलाफ मामले में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुत्र का सरेंडर समाप्त, अब न्यायाधीश के सामने होगी सुनवाई

पुत्र की सरेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब उसे न्यायाधीश के सामने पेश होना होगा और मुकदमे की सुनवाई होगी। इस मामले में बहू की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है।

मामले का रहस्यमयी पन्ना

इस मामले में बहुत से रहस्यमयी पन्ने हैं। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही इस मामले में न्याय के फैसले की घोषणा की जाएगी।

गिरफ्तारी के अलावा अन्य मामलों में भी कामयाब पुलिस

पुलिस ने इस मामले में बाहर से भी सहायता ली है। इस मामले में पुलिस ने बहुत से दस्तावेज तथा साक्ष्यों का विश्लेषण किया है। इस मामले में पुलिस को बहुत से संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाब रही है।

कुछ संदिग्ध शख्सों की गिरफ्तारी भी हुई

पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्ध शख्सों को भी गिरफ्तार किया है। इन शख्सों को दहेज के मामले में आरोपी बताया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद

उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में बहुत मेहनत की है। उन्होंने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। सभी गिरफ्तारी के मामलों में पुलिस को सफलता मिली है।

समाप्ति

इस मामले में बहुत से रहस्यमयी पन्ने हैं जो अभी तक खुले नहीं हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने बहुत से संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्याय के फैसले की घोषणा जल्द ही होगी।

