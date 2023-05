Death – Obituary News : Fatal Road Accident in Balod, Chhattisgarh: Multiple Deaths Reported Today

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Chhattisgarh Road Accident: सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। हादसा बालोद जिले के जगतरा के पास हुआ।

छत्तीसगढ़ से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जिसमें कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक, सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। हादसा बालोद जिले के जगतरा के पास हुआ। जिले के एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि बालोद जिले के जगतरा के करीब एक बोलेरो और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

छत्तीसगढ़ सीएम ने हादसे पर जताया दुख

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अभी अभी सूचना मिली है कि बालोद के पुरूर और चारमा के बीच बालोदगहन के पास शादी कार्यक्रम में जा रही बोलेरो और ट्रक के बीच भिड़ंत में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं एक बच्ची की स्थिति गंभीर है। ईश्वर दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को शांति एवं उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। घायल बच्ची के स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी

के मुताबिक, धमतरी जिले के रूद्री थाना क्षेत्र के सोरेम गांव का साहू परिवार कांकेर के चरामा मरकाटोला शादी कार्यक्रम में जा रहा था। बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे उनकी कार बालोद जिले के जगतरा के पास पहुंची थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतना भयंकर था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही कार में सवार 10 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिनमें 1 एक बच्ची, पांच महिला और 4 पुरूष शामिल हैं।

घायल बच्ची को भेजा गया रायपुर

हाईवे से गुजर रहे लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद आनन फानन में पुलिस

