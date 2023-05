Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

]

Unfortunately, you did not provide an original_title for me to rewrite. Please provide the original title so I can assist you.

കോട്ടയം: സൈബർ അധിക്ഷേപത്തിൽ മനം നൊന്ത്

സൈബർ അധിക്ഷേപം കോട്ടയം യുവതിയെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോതനല്ലൂരിൽ സൈബർ അധിക്ഷേപത്തിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. യുവതിയായ ആതിര കടുത്തുരുത്തി മാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിയായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയാറ് വയസായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അരുണിനെ കുറിച്ച് പരാതിയുടെ വാദം

ആതിരയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന യുവാവിന്റെ സൈബർ ആക്ര

News Source : Zee Malayalam News Desk

Source Link :Suicide: സൈബർ അധിക്ഷേപത്തിൽ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി; സുഹൃത്തിനെതിരെ കേസ്/