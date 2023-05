“Diabetes prevention”: Urdu/Hindi Mein Diabetes Ko Control Karne Ke Tarike | Diabetes Ke Bachao Aur Karan Kya Hain?

ٹائپس ٹو کنٹرول ڈائبیٹیس

کیا ہے ڈائبیٹیس؟

ڈائبیٹیس ایک بیماری ہے جو خون کے شوگر کے حصول میں نقصان پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک قابل علاج بیماری ہے جو غذائیاتی نظام کے تبدیلیوں کے ذریعے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔

ڈائبیٹیس کے علامات

ڈائبیٹیس کے علامات میں شامل ہیں:

خون کے شوگر کی مقدار میں اضافہ

پیشاب کی زیادتی

بھوک نہ لگنا

سوزش یا جلن

ڈائبیٹیس کی وجوہات

ڈائبیٹیس کی وجوہات میں شامل ہیں:

وزن کا اضافہ

غذائیاتی نظام کا نامناسب ہونا

جسمانی سکتی سے متعلق مسائل

خانے کے بعد بیٹھنے کی عادت

ڈائبیٹیس کے انوکھے طریقے

ڈائبیٹیس کے کنٹرول کے لیے چند انوکھے طریقے شامل ہیں:

گھٹیا کھانے سے پرہیز کریں

ہر روز کم از کم 30 منٹ کی ورزش کریں

غذائیاتی نظام میں شامل کریں: گوشت، مچھلی، مصالحے، سبزیاں اور پھل

شوگر کے بجائے میٹھے چیزوں کے استعمال کو کم کریں

ڈائبیٹیس کے لیے غذائیاتی نظام

ڈائبیٹیس کے لیے غذائیاتی نظام میں شامل کرنے کی ضروری چیزیں شامل ہیں:

سبزیاں: سبزیاں صحت کے لیے بہترین ہوتی ہیں اور ان میں فائبر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے جس سے شوگر کے حصول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔

پھل: پھل میں بھی فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے شوگر کے حصول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔

دودھ: شوگر کے مریض کے لیے دودھ بہترین غذائیاتی مادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی مقدار میں پروٹینز ہوتے ہیں جو شوگر کے حصول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

گوشت: گوشت میں پروٹینز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو شوگر کے حصول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

اہم نکات

ڈائبیٹیس کے کنٹرول کے لیے اہم نکات شامل ہیں:

ہر روز کم از کم 8 گلاس پانی پیں

تنخواہ سے زیادہ غذائیاتی نظام کا استعمال نہ کریں

سفید چینی کے بجائے شہد استعمال کریں

شوگر کے مریض کو دن میں کم سے کم تین مہینے میں ایک بار آپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہئے۔

نتیجہً

ڈائبیٹیس ایک خطرناک بیماری ہے جو غذائیاتی نظام کی تبدیلیوں کے ذریعے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ڈائبیٹیس کی بیماری کا شکار ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کو اپنے غذائیاتی نظام کو درست کرنے اور روزانہ کم از کم 30 منٹ کی ورزش کرنے کی ضرورت ہے۔

1. Sugar control tips in Urdu/Hindi

2. Diabetes prevention in Urdu/Hindi

3. Causes of diabetes in Urdu/Hindi

4. Diet plan for diabetes patients in Urdu/Hindi

5. Exercise for diabetes control in Urdu/Hindi

News Source : Dr Muhammad Shahid Iqbal

Source Link :Tips To Control Diabetes in Urdu/Hindi | What is prevention and causes of Diabetes in Urdu/Hindi?/