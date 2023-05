“Fundraiser” : Single mother who lost possessions in Washington County fire receives aid from fundraiser

Family Loses Belongings in House Fire, Fundraiser Launched to Help

<

div itemprop=”articleBody” id=”article-body”>

A family lost all of their belongings following a blaze on April 14, and a fundraiser is circulating to help them recover.

<h2>Fire Breaks Out in Kingsbury Home</h2> <div class="lee-article-text"> The fire was reported around 3:51 p.m. on April 14, according to a release from the Fort Edward Rescue Squad’s communication team. The squad was among several responding agencies dispatched to the Myrtle Avenue scene in Kingsbury. </div> <div class="inline-asset inline-image layout-vertical tnt-inline-asset tnt-inline-relcontent tnt-inline-image tnt-inline-relation-child tnt-inline-presentation-default tnt-inline-alignment-default tnt-inline-width-default"> <figure class="photo layout-vertical hover-expand letterbox-style-default"> <span class="expand hidden-print" data-toggle="modal" data-target=".modal-82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb"> <span class="fas tnt-expand"></span> </span> <div class="image" data-toggle="modal" data-target=".modal-82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb"> <div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject"> <meta itemprop="width" content="1247"/> <meta itemprop="height" content="1663"/> <meta itemprop="contentUrl" content="https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=1200%2C1600"/> <meta itemprop="url" content="https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=1200%2C1600"/> <img src="" alt="FE fire" class="img-responsive lazyload full default" width="1247" height="1663" data-sizes="auto" data-srcset="https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=150%2C200 150w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=200%2C267 200w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=225%2C300 225w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=300%2C400 300w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=400%2C533 400w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=540%2C720 540w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=640%2C854 640w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=750%2C1000 750w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=990%2C1320 990w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=1035%2C1380 1035w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg?resize=1200%2C1600 1200w, https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/poststar.com/content/tncms/assets/v3/editorial/8/27/82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb/64500abda4a4c.image.jpg 1333w"/> </div> <figcaption class="caption"> <span class="caption-text"> Crews work to put out the flames of a Kingsbury home on April 14 that displaced a family of three. </span> <span class="credit"> <span id="author--asset-82700ca0-e851-11ed-b8d2-5bb198cdf3bb" class="tnt-byline asset-byline" rel="popover" itemprop="author"> Fort Edward Rescue Squad </span> </span> <span class="clearfix"></span> </figcaption> </div> <div class="lee-article-text"> Fire with heavy black smoke was reported to be coming from a garage attached to the occupied home of Krista Rapp and her two children. </div> <h2>Fundraiser Launched to Help Family</h2> <div class="lee-article-text"> Kellie DeKalb has organized a GoFundMe fundraiser to help the family get back on their feet. According to the GoFundMe page, Rapp and her two children, ages 7 and 22, lost all of their belongings. </div> <div class="lee-article-text"> <p>“Thankfully no one was injured and their animals made it out

News Source : Glens Falls Post-Star

Source Link :Fundraiser aids single mom who lost possessions in Washington County fire/