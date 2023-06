“Isekai Anime 2023”: Top 10 Isekai Anime to Watch in 2023 (Hindi)

टॉप 10 बेस्ट ईसेकाई एनिमे जो 2023 में देखने लायक हैं

ईसेकाई एनिमे के प्रेमी आजकल बहुत से हैं। यह जापानी एनिमेशन की एक श्रेणी है जो एक व्यक्ति को अन्य विश्व में ट्रांसपोर्ट करती है। इन एनिमेशन के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें एक अलग तरह से दर्शाती हैं। आज हम आपको 2023 में देखने लायक टॉप 10 बेस्ट ईसेकाई एनिमे के बारे में बताएंगे।

1. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

यह एक बहुत ही लोकप्रिय ईसेकाई एनिमे है जो सफलता की एक अद्भुत कहानी है। इसके मुख्य किरदार नात्सुकि सुबारु जो एक दुनिया में फंसता है जहां उसे कुछ भी होने के बाद से हर बार वही समय दोहराना पड़ता है। यह शो एक उलझन से भरा हुआ है जो उसे सामने आती है। यह एक अद्भुत एनिमेशन है जो आपको नहीं छोड़ने देगा।

2. Sword Art Online

यह एक और बहुत ही लोकप्रिय ईसेकाई एनिमे है जो एक संगठित वर्चुअल रियलिटी गेम में फंसते हुए लोगों की कहानी है। यह शो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है जहां आप अपने जीवन की खुशियों और आनंद को जीवित करने के लिए लड़ते हुए देखेंगे। यह एक अद्भुत एनिमेशन होने के साथ-साथ आपको आपके लिए एक खतरनाक खेल बनाता है।

3. That Time I Got Reincarnated as a Slime

यह एक बेहद रोमांचक ईसेकाई एनिमे है जो एक आम व्यक्ति को एक स्लाइम के रूप में जन्म लेते हुए दर्शाता है। इसके मुख्य किरदार रिमुरू नाम का होता है जो एक नयी दुनिया में अपने नये जीवन की शुरुआत करता है। इसकी शानदार कहानी आपको इस एनिमेशन के फैन बनने के लिए मजबूर कर देगी।

4. Overlord

यह एक और बहुत ही लोकप्रिय ईसेकाई एनिमे है जो अल्टिमेट गेम यानी युगल गेम में फंसते हुए लोगों की कहानी दर्शाता है। इस एनिमेशन में, मुख्य किरदार नाम का होता है आइजी ओवरलोर्ड जो एक विशेष खेल में फंसता है और उस खेल में अपनी शक्ति को विस्तारित करता है। इसकी कहानी इतनी रोमांचक होती है कि आप इसे देखते रहेंगे।

5. KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World!

यह एक बहुत ही मनोरंजक ईसेकाई एनिमे है जो एक लड़की के साथ एक विशेष दुनिया में जाने की कहानी है। इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक होती है जो आपको अपने आप में खींच लेती है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और मनोरंजक एनिमेशन है।

6. Saga of Tanya the Evil

यह एक और बहुत ही मनोरंजक ईसेकाई एनिमे है जो एक लड़की की कहानी है जो एक दुनिया में जानती है। इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक होती है जो आपको इसे देखने के लिए मजबूर कर देगी। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और मनोरंजक एनिमेशन है।

7. The Rising of the Shield Hero

यह एक बहुत ही रोमांचक ईसेकाई एनिमे है जो एक लड़के के साथ एक खतरनाक दुनिया में जाने की कहानी है। इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक होती है जो आपको अपने आप में खींच लेती है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और मनोरंजक एनिमेशन है।

8. Log Horizon

यह एक बहुत ही रोमांचक ईसेकाई एनिमे है जो एक खतरनाक खेल में फंसते हुए लोगों की कहानी है। इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक होती है जो आपको अपने आप में खींच लेती है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और मनोरंजक एनिमेशन है।

9. No Game No Life

यह एक बहुत ही मनोरंजक ईसेकाई एनिमे है जो एक भाई बहन के साथ एक खतरनाक खेल में फंसते हुए लोगों की कहानी है। इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक होती है जो आपको अपने आप में खींच लेती है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और मनोरंजक एनिमेशन है।

10. The Devil is a Part-Timer!

यह एक बहुत ही मनोरंजक ईसेकाई एनिमे है जो एक दुनिया में फंसते हुए देवदूत की कहानी है। इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक होती है जो आपको अपने आप में खींच लेती है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और मनोरंजक एनिमेशन है।

इन सभी ईसेकाई एनिमेशन को आप अपने एनिमेशन लवर दोस्तों के साथ देख सकते हैं। ये सभी एनिमेशन आपको नए दुनियों में ले जाने के साथ-साथ एक अद्भुत कहानी की भी गारंटी देते हैं।

