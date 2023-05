Le Standard de Liège doit trouver une nouvelle défense

En l’absence conjuguée de Merveille Bokadi, en délicatesse avec ses ischios, et Kostas Laifis, retourné à Chypre pour des raisons d’ordre privé, le Standard de Liège a été contraint de faire appel à des jeunes joueurs pour sa ligne défensive lors du match contre Westerlo. Ibe Hautekiet (21 ans) et Lucas Noubi (18) ont commencé le match, et Nathan Ngoy (19) a été appelé en renfort lorsque Noë Dussenne a été blessé. Ce trio de jeunes joueurs a réussi à tenir bon, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour eux.

Des jeunes joueurs prometteurs

Ce n’était pas une surprise de voir le Standard de Liège faire appel à des jeunes joueurs pour sa ligne défensive. Ibe Hautekiet, Lucas Noubi et Nathan Ngoy ont tous les trois montré des qualités prometteuses dans les équipes de jeunes, et leur performance contre Westerlo a confirmé leur potentiel. Bien sûr, ils ont encore beaucoup à apprendre, mais ils ont montré qu’ils avaient les capacités pour jouer à ce niveau.

Ibe Hautekiet, qui a été prêté cette saison à Saint-Trond, a été très solide en défense contre Westerlo. Il a réussi plusieurs interceptions et a montré une bonne lecture du jeu. Lucas Noubi, qui a fait ses débuts en équipe première cette saison, a également montré de bonnes qualités défensives, ainsi qu’une bonne vision du jeu. Nathan Ngoy, qui a été appelé en renfort après la blessure de Noë Dussenne, a également montré un grand potentiel.

Des opportunités pour les jeunes joueurs

Cette performance réussie contre Westerlo ouvre de nouvelles opportunités pour ces jeunes joueurs. Avec le départ probable de Kostas Laifis cet été, le Standard de Liège va devoir trouver un nouveau défenseur central expérimenté. Mais cela ne veut pas dire que les jeunes joueurs n’auront plus leur place dans l’équipe.

Au contraire, cette performance réussie contre Westerlo montre que ces jeunes joueurs ont le potentiel pour jouer à ce niveau et qu’ils peuvent être des alternatives crédibles aux joueurs plus expérimentés. Bien sûr, ils ont encore beaucoup à apprendre, mais ils ont montré qu’ils étaient prêts à saisir leur chance et à se battre pour une place dans l’équipe.

Une opportunité pour le Standard de Liège

Cette performance réussie contre Westerlo est également une opportunité pour le Standard de Liège. Le club est réputé pour sa formation de jeunes joueurs, mais il n’a pas toujours été capable de les intégrer dans l’équipe première. Cette performance montre que cela est possible et que les jeunes joueurs peuvent être des alternatives crédibles aux joueurs plus expérimentés.

Cela peut également aider le club à réduire ses coûts. Les joueurs expérimentés sont souvent plus chers que les jeunes joueurs, et si le club peut compter sur des jeunes joueurs prometteurs pour compléter l’équipe, il peut économiser de l’argent sur les salaires.

Conclusion

La performance réussie de la ligne défensive du Standard de Liège contre Westerlo est une bonne nouvelle pour le club. Ibe Hautekiet, Lucas Noubi et Nathan Ngoy ont montré qu’ils avaient le potentiel pour jouer à ce niveau, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour eux. C’est également une opportunité pour le club de réduire ses coûts en comptant sur des jeunes joueurs prometteurs pour compléter l’équipe.

Il reste encore beaucoup à apprendre pour ces jeunes joueurs, mais ils ont montré qu’ils étaient prêts à saisir leur chance et à se battre pour une place dans l’équipe. Le Standard de Liège doit maintenant continuer à investir dans sa formation de jeunes joueurs et à leur donner des opportunités de jouer en équipe première.

Defense standardization Standardized defense procedures Competition in defense industry Youthful rejuvenation of defense standards Standardized defense technologies

News Source : Par Le Soir

Source Link :Standard: une cure de jeunesse pour apporter de la concurrence en défense/