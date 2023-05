“jus de céleri bienfaits”: Les avantages de la cure de jus de céleri pour la santé.

Les bienfaits du jus de céleri

Le céleri est un légume bien connu pour ses vertus. Depuis quelques années, de nombreux nutritionnistes recommandent sa consommation en cure. Pourquoi ? La consommation de jus de céleri est un remède naturel.

Le jus de céleri est bon pour la digestion

Une cure de jus de céleri est bénéfique pour plusieurs raisons, en particulier pour la digestion. “Le jus de céleri aide à diminuer les ballonnements intestinaux : grâce aux polyacétylènes et à leurs effets anti-inflammatoires et antibactériens d’abord, parce que c’est un prébiotique naturel qui nourrit la flore intestinale ensuite”, indique la micro-nutritionniste.

Le jus de céleri aide à éliminer les toxines

Buvez du jus de céleri, votre foie vous remerciera. Comme l’explique la naturopathe : “Le jus de céleri facilite l’élimination des toxines accumulées dans le foie, notamment grâce à la B6 qui permet la production de glutathion intervenant dans la phase II de détox hépatique, mais aussi par son côté alcalinisant qui participe à l’équilibre acido-basique nécessaire à la phase III de détox dans le foie.”

Le jus de céleri est un diurétique

Le jus de céleri est également un très bon diurétique. “Il favorise l’élimination par les reins par son effet drainant : c’est un diurétique naturel efficace qui réduit la rétention d’eau que l’on ressent parfois l’été dans les jambes”, souligne la spécialiste.

Les conseils pour bien préparer son jus de céleri

Pour ne pas perdre les vertus du céleri, il est important de bien préparer son jus. “Si l’on veut garder toutes les propriétés du céleri, il faut éviter l’extracteur de jus, car vous serez privé de fibres bénéfiques au transit intestinal. De manière générale, consommez vos fruits et légumes dans les 36 heures après l’achat afin de bénéficier au maximum de leurs vitamines. Choisissez un céleri avec des branches bien vertes, charnues et fermes et un citron vert ferme”, insiste Carole Girard.

Avant d’ajouter : “Dans l’idéal, utilisez une centrifugeuse pendant quelques secondes pour éviter l’échauffement. Lavez bien puis découpez 3 branches de céleri en petits morceaux. Ajoutez un zeste de citron, ce qui va lui éviter de s’oxyder trop vite avec l’oxygène et donner un peu de peps. Placez quelques glaçons et éventuellement une pincée de sel de céleri. Buvez à la paille dans les 30 minutes ou conservez dans une petite bouteille en verre au frigo 24h maximum votre jus avant de le boire.”

Il est conseillé de faire une cure de 10 à 20 jours de jus de céleri en buvant un verre tous les matins à jeun.

News Source : Damien Bouhours

Source Link :3 bienfaits de la cure de jus de céleri/