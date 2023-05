“Korean Skincare Products”: “स्किन फ्लडिंग क्या होता है? घर पर ग्लास स्किन के लिए सबसे अच्छे कोरियन स्किनकेयर प्रोडक्ट्स”

स्किन फ्लडिंग क्या है?

स्किन फ्लडिंग एक कोरियाई स्किनकेयर तकनीक है जो आपकी त्वचा को एक खुली और चमकदार त्वचा बनाने में मदद करती है। यह आपकी त्वचा के अंदर एक अधिक मैदानी स्तर पर ठंडा पानी लगाने का तरीका है जो आपकी त्वचा को एक जीता-जागता लुस्टर और चमक देता है।

स्किन फ्लडिंग कैसे करें?

यह तकनीक आपकी त्वचा को अधिक फुलाव देती है जो आपकी त्वचा में बहुत सारा तरल प्रवाहित करता है। स्किन फ्लडिंग करने के लिए, आपको अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोना होगा या आप एक गर्म तौलिये या उबलते पानी में तैल डालकर अपनी त्वचा को धो सकते हैं। इसके बाद, आपको अपने चेहरे को थोड़ी देर के लिए सूखने देना होगा। फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी का हाइड्रेटिंग सीरम लगाना होगा। इसके बाद, आप अपनी रुखी त्वचा के लिए एक मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं।

बेस्ट कोरियाई स्किनकेयर प्रोडक्ट्स फॉर ग्लास स्किन

कोरियाई स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का उपयोग करने से आप ग्लास स्किन प्राप्त कर सकते हैं। नीचे हमने कुछ बेहतरीन कोरियाई स्किनकेयर प्रोडक्ट्स की सूची पेश की है जो आपको एक ग्लास स्किन प्राप्त करने में मदद करेंगे:

COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence आपकी त्वचा को ठंडा और नम रखता है। यह आपकी त्वचा को एक अधिक फुलाव देता है जो आपकी त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है।

Laneige Water Sleeping Mask

Laneige Water Sleeping Mask एक हाइड्रेटिंग मास्क है जो आपकी त्वचा को एक ताजगी और चमक देता है। इसके बाद, आपकी त्वचा नरम और मुलायम हो जाएगी।

Innisfree Green Tea Seed Serum

Innisfree Green Tea Seed Serum एक अच्छी क्वालिटी का सीरम है जो आपकी त्वचा को एक चमकदार और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इसमें ग्रीन टी सीड और जोजोबा ऑयल होता है जो आपकी त्वचा को नम और मुलायम बनाता है।

घर पर ग्लास स्किन कैसे पाएं?

अगर आप घर पर ग्लास स्किन पना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित टिप्स का अनुसरण कर सकते हैं:

स्किन को अच्छी तरह से साफ करें

स्किन को अच्छी तरह से साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने चेहरे को न्यूट्रल फेस वॉश से धोना चाहिए। यदि आपकी त्वचा रुखी है, तो आप एक मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं।

स्किन फ्लोडिंग करें

स्किन फ्लोडिंग करने से आप अपनी त्वचा को एक जीता-जागता लुस्टर दे सकते हैं। आप एक गरम तौलिये या उबलते पानी में तैल डालकर अपनी त्वचा को धो सकते हैं। इसके बाद, आपको अपने चेहरे को थोड़ी देर के लिए सूखने देना होगा।

हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं

एक अच्छी क्वालिटी का हाइड्रेटिंग सीरम लगाना आपकी त्वचा को नम और मुलायम बनाए रखता है। इससे आप एक ग्लास स्किन प्राप्त कर सकते हैं।

स्पफ संरचना को ध्यान में रखें

स्पफ संरचना आपकी त्वचा को एक ताजगी और चमक देती है। इसलिए आपको स्पफ संरचना को अपनी त्वचा के लिए उपयोग करना चाहिए।

संक्षेप

स्किन फ्लडिंग एक मजेदार तकनीक है जो आपकी त्वचा को एक ग्लास स्किन प्राप्त करने में मदद करती है। आप घर पर भी ग्लास स्किन प्राप्त कर सकते हैं। आप ऊपर दिए गए टिप्स का अनुसरण कर सकते हैं।

Skin Flooding Benefits Korean Skincare Routine for Glass Skin Glass Skin Home Remedies in Hindi Hydrating Skincare Products for Glass Skin Achieving Glass Skin with Korean Beauty Tips

News Source : Nipun Kapur

Source Link :What is Skin Flooding I Best Korean Skincare Products for Glass Skin I Glass Skin at Home in Hindi/