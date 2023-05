“maquiagem clássica”: Classic and Monochromatic Makeup Tutorial

Tutorial de Maquiagem Clássica e Monocromática

Introdução

A maquiagem clássica e monocromática é uma tendência que nunca sai de moda. É elegante, sofisticada e fácil de fazer. Neste tutorial, iremos te ensinar como criar uma maquiagem clássica e monocromática passo a passo.

Passo 1: Preparação da Pele

Antes de começar a maquiagem, é importante preparar a pele. Lave o rosto com um sabonete suave e aplique um hidratante facial. Em seguida, aplique um primer para ajudar a maquiagem a durar mais.

Passo 2: Base e Corretivo

Aplique uma base com a cor da sua pele em todo o rosto, usando um pincel ou uma esponja. Em seguida, aplique um corretivo nas áreas que precisam de mais cobertura, como olheiras e manchas de acne.

Passo 3: Pó Compacto

Para finalizar a preparação da pele, aplique um pó compacto para fixar a base e o corretivo. Use um pincel grande e fofo para aplicar o pó em todo o rosto.

Passo 4: Sobrancelhas

As sobrancelhas são uma parte importante da maquiagem clássica e monocromática. Use um lápis ou sombra para preencher as sobrancelhas, seguindo a forma natural delas.

Passo 5: Sombra

Escolha uma sombra neutra na cor que mais combina com a sua pele. Aplique a sombra em toda a pálpebra, usando um pincel plano. Em seguida, aplique a mesma sombra no côncavo do olho, para dar profundidade.

Passo 6: Delineador

Use um delineador preto para fazer um traço fino na linha dos cílios superiores. Faça o traço bem rente aos cílios, começando pelo canto interno do olho e seguindo até o canto externo.

Passo 7: Rímel

Para finalizar a maquiagem dos olhos, aplique uma camada de rímel nos cílios superiores e inferiores. Comece pelos cílios superiores, aplicando o rímel da raiz até as pontas. Em seguida, aplique o rímel nos cílios inferiores, com cuidado para não borrar.

Passo 8: Blush

Escolha um blush na cor que mais combina com a sua pele. Aplique o blush nas maçãs do rosto, usando um pincel grande e fofo. Esfume bem para que fique com um aspecto natural.

Passo 9: Batom

Escolha um batom na cor nude ou rosa claro. Aplique o batom nos lábios, usando um pincel para um acabamento mais preciso.

Passo 10: Finalização

Para finalizar a maquiagem clássica e monocromática, use um spray fixador de maquiagem para que a maquiagem dure mais tempo. Em seguida, confira o resultado final e arrase!

Conclusão

A maquiagem clássica e monocromática é uma ótima opção para quem quer uma maquiagem elegante e fácil de fazer. Com esses passos simples, é possível criar uma maquiagem sofisticada e duradoura. Experimente e veja como é fácil se sentir ainda mais bonita!

Source Link :TUTORIAL DE MAQUIAGEM CLÁSSICA E MONOCROMÁTICA/

