“Maquiagem para iniciantes com poucos produtos”: Tutorial para iniciantes em maquiagem com poucos produtos e para quem tem uma quantidade limitada de maquiagem.

MAKE PARA INICIANTES COM POUCOS PRODUTOS | TUTORIAL PARA QUEM TEM POUCA MAQUIAGEM

Se você é iniciante na maquiagem e tem poucos produtos, saiba que é possível criar uma make incrível com o que você tem em casa. Neste tutorial, vamos te ensinar uma maquiagem simples e fácil de fazer, perfeita para quem tem pouca maquiagem. Vamos começar?

Passo 1: Preparação da pele

Antes de aplicar a maquiagem, é importante preparar a pele. Lave o rosto com água e sabão neutro e, em seguida, aplique um hidratante facial. Espere alguns minutos para que o hidratante seja absorvido pela pele antes de continuar.

Passo 2: Base e corretivo

Se você tem poucos produtos, opte por uma base que tenha cobertura média a alta e que seja da cor da sua pele. Aplique a base em todo o rosto, espalhando bem com os dedos ou com um pincel próprio para base. Em seguida, aplique o corretivo nas olheiras e em outras áreas que precisem de correção, como manchas e espinhas. Espalhe bem com os dedos ou com um pincel próprio para corretivo.

Passo 3: Pó facial

Para finalizar a preparação da pele, aplique um pouco de pó facial em todo o rosto. O pó ajuda a fixar a base e o corretivo, além de deixar a pele com um aspecto mais uniforme. Escolha um pó que seja da cor da sua pele e aplique com um pincel próprio para pó ou com uma esponjinha.

Passo 4: Blush

O blush é um produto que pode fazer toda a diferença na maquiagem. Se você tem poucos produtos, escolha um blush em tom rosado ou pêssego, que combina com todos os tons de pele. Aplique o blush nas maçãs do rosto, esfumando bem para não ficar marcado.

Passo 5: Máscara de cílios

A máscara de cílios é essencial para dar um up no olhar. Se você tem poucos produtos, escolha uma máscara de cílios preta, que combina com tudo. Aplique a máscara em todos os cílios, começando pela raiz e indo até as pontas. Se quiser um efeito mais marcante, aplique várias camadas de máscara.

Passo 6: Batom

Para finalizar a maquiagem, escolha um batom que combine com o seu tom de pele. Se você tem poucos produtos, opte por um batom em tom nude, que é versátil e combina com qualquer ocasião. Aplique o batom nos lábios, começando pelo centro e indo até as extremidades.

Pronto! Com esses poucos produtos, você pode criar uma maquiagem simples e bonita para qualquer ocasião. Lembre-se de sempre limpar a pele antes de dormir e de retirar toda a maquiagem para evitar problemas de pele. Com o tempo, você pode ir adicionando novos produtos à sua coleção de maquiagem e experimentando novas técnicas. Divirta-se!

Source Link :MAKE PARA INICIANTES COM POUCOS PRODUTOS | TUTORIAL PARA QUEM TEM POUCA MAQUIAGEM/

Makeup for beginners with minimal products Easy makeup tutorials for those with limited products Basic makeup for beginners with few products Simple makeup tutorials for those with a small collection Beginner makeup tips for those with minimal makeup products