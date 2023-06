“Memory Endures: Obituary Celebrates 34 Years of ‘Slowly We Rot’, Their Debut Album #News”

Memory Remains: Obituary – 34 anos de “Slowly We Rot”, a estreia

A banda norte-americana Obituary está comemorando 34 anos do lançamento de seu álbum de estreia “Slowly We Rot”. O disco, que foi lançado em 1989, é considerado um clássico do death metal e é um marco na carreira da banda.

Com letras sombrias e pesadas, “Slowly We Rot” apresenta um som agressivo e intenso, que influenciou muitas outras bandas de metal. O álbum foi produzido por Scott Burns, um dos produtores mais renomados do gênero, e contém faixas icônicas como “Internal Bleeding” e “Gates to Hell”.

Desde então, Obituary lançou mais de dez álbuns de estúdio e se tornou uma das bandas mais influentes do death metal. Eles têm uma base de fãs dedicada em todo o mundo e continuam a tocar ao vivo e a gravar novas músicas.

Para comemorar o aniversário de “Slowly We Rot”, a banda está planejando uma turnê especial e relançando o álbum em vinil e CD. Os fãs do death metal certamente não vão querer perder essa celebração de um clássico do gênero.

