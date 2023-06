Sidhu Moose Wala – Mera Na Song

Sidhu Moose Wala – Mera Na Song

Let’s rewrite the chorus of the song:

Mera na likh ke le le, mainu ajj tera bana ke le le<br> (Make me yours today by taking my name and making me yours)<br> Tere naal wadhe wadhe, mainu ajj raata nu jagaa ke le le<br> (Let's spend the whole night together, wake me up and make me yours today)





Sidhu Moose Wala Mera Na Song Punjabi music Indian hip-hop Punjabi rap