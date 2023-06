Mort Cause de Décès : 16 blessés dans l’incendie qui a coûté la vie à Antonio D’Amato, 80 ans, à Colli Aniene aujourd’hui

Nécrologie – Mort cause de décès.

Incendie à Rome : 16 personnes blessées et un mort identifié

La région du Latium a publié un bulletin médical dans lequel on sait que 16 personnes ont été blessées dans l’incendie, dont deux grièvement. L’homme décédé dans l’incendie qui s’est déclaré aujourd’hui dans un immeuble de la via Edoardo Onofrio, dans le quartier des Colli Aniene à Rome, a été identifié. Il s’agit de l’homme Antonio D’Amato, âgé de 80 ans.

Les détails de l’incendie

L’incendie a éclaté dans un immeuble de six étages dans le quartier des Colli Aniene à Rome, aux alentours de 3 heures du matin. Les pompiers ont été immédiatement alertés et ont pu intervenir rapidement, évacuant les résidents et éteignant les flammes.

Les causes de l’incendie sont encore inconnues, mais une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Les conséquences de l’incendie

Les 16 personnes blessées dans l’incendie ont été transportées à l’hôpital pour recevoir des soins. Deux d’entre elles ont été grièvement blessées et leur état est jugé préoccupant.

L’incendie a également causé d’importants dégâts matériels, affectant plusieurs appartements de l’immeuble. Les résidents ont été évacués et sont actuellement hébergés dans des structures d’accueil temporaires.

La réaction des autorités

Les autorités locales ont exprimé leur solidarité envers les résidents touchés par l’incendie et ont promis de leur fournir toute l’aide nécessaire pour se remettre de cette situation difficile.

Le maire de Rome, Virginia Raggi, a également exprimé sa sympathie envers les victimes et a salué le travail des pompiers qui ont rapidement pris en charge l’incendie.

Conclusion

Cet incendie tragique rappelle l’importance de la sécurité incendie dans les immeubles résidentiels. Il est essentiel que les normes de sécurité soient respectées pour éviter de tels incidents et pour garantir la sécurité des résidents.

Nous exprimons notre solidarité envers les victimes et leurs familles, et nous espérons que les blessés se rétabliront rapidement. Nous saluons également le travail des pompiers et des autorités locales qui ont rapidement pris en charge la situation.