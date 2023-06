Mort Cause de Décès :

Gérard Charasse, figure de la gauche vichyssoise, nous quitte à l’âge de 79 ans

Le dimanche 18 juin, Gérard Charasse est décédé à l’âge de 79 ans, six ans jour pour jour après sa dernière cérémonie officielle pour la commémoration de l’appel du général de Gaulle. Maire de la petite commune du Vernet de 1977 à 2011 et député de 1997 à 2017, il a été une figure nationale du parti radical de gauche et a représenté pendant plusieurs décennies une certaine idée de la gauche vichyssoise. Il a également été un opposant de longue date à son “meilleur ennemi”, Claude Malhuret.

C’est à Malhuret qu’il a cédé l’écharpe de député en 1997, mais il ne l’a jamais lâchée jusqu’à son retrait de la vie politique en 2017. Bien qu’intouchable au Parlement, Gérard Charasse n’a jamais réussi à s’imposer aux élections municipales à Vichy, perdant deux fois face à Malhuret. La dernière fois était en 2008, quand il a échoué à seulement 273 voix de la victoire.

Depuis lors, les deux hommes ont cessé de se confronter. La donne était claire : les campagnes pour Charasse, la ville pour son adversaire. Gérard Charasse a annoncé son retrait de la vie politique en 2017, profitant de sa séance de vœux pour rendre hommage à ses compagnons de route et adouber son successeur, Jacques de Chabannes, maire de Lapalisse, qui a également été battu aux élections législatives par la vague En Marche !

Gérard Charasse, grand défenseur de sa cité, a déposé à plusieurs reprises une proposition de loi pour remplacer “régime de Vichy” par “dictature de Pétain”. Homme de terrain, proche des habitants, aimé de beaucoup et respecté de tous, il laisse un grand vide, politique et surtout humain.

Mireille, son épouse, a accepté de livrer quelques mots à La Montagne : “C’est une vie à deux qui se termine. Nous étions très fusionnels. C’était un bourreau de travail, qui a essayé d’aider un maximum de gens. Un homme qui aimait la nature aussi. Il a planté beaucoup d’arbres et s’occupait de ses fleurs. C’était un enfant du Vernet, et c’est lui qui a permis à la commune de démarrer quand on est venu le chercher pour les municipales en 1977. Après, chacun a pris sa part, lui comme moi, moi comme lui. Nous avons eu quatre beaux enfants, six petits-enfants, nous avons une famille soudée, ça m’aide beaucoup. J’ai accompagné Gérard dans la maladie, et je suis rassérénée dans la mesure où il ne souffre plus, même si les soins palliatifs ont été faits de façon extraordinaire.”

La date des obsèques sera communiquée ultérieurement. À sa famille, à ses proches, La Montagne adresse ses sincères condoléances.

Matthieu Perrinaud