Mort Cause de Décès : 65 maisons sont en feu à Bihar, un enfant innocent perd sa vie

Nouvelles du Bihar : Un incendie massif détruit 65 maisons

Dimanche matin, un incendie massif a éclaté dans le quartier numéro 10 Dataram Tola de Chowkia Paharpur Panchayat situé dans le district de Katihar au Bihar. Selon les rapports, 65 maisons appartenant à 35 familles ont été réduites en cendres. Les autorités locales ont indiqué que l’incendie avait été déclenché par une étincelle pendant la cuisson.

Les détails de l’incendie

L’incendie a commencé tôt le matin et s’est rapidement propagé à travers le quartier. Les habitants de la région ont appelé les pompiers pour qu’ils interviennent rapidement, mais il a fallu plusieurs heures pour que les équipes de pompiers arrivent sur place. Les habitants ont également tenté d’éteindre les flammes à l’aide de seaux d’eau et d’extincteurs, mais cela n’a pas suffi à contenir l’incendie.

Les autorités locales ont déclaré que les 65 maisons étaient toutes construites en matériaux inflammables, ce qui a contribué à la rapidité avec laquelle l’incendie s’est propagé. Les habitants de la région ont tout perdu dans l’incendie, y compris leurs biens personnels et leurs moyens de subsistance. Les équipes de secours ont réussi à évacuer toutes les personnes de la région avant que l’incendie ne se propage trop loin, mais il y a eu des blessés légers.

Les efforts de secours

Les autorités locales ont immédiatement mis en place des efforts de secours pour aider les habitants de la région touchée par l’incendie. Les équipes médicales ont été envoyées sur place pour traiter les blessés, tandis que les organisations humanitaires ont commencé à distribuer de la nourriture et de l’eau aux personnes touchées par l’incendie.

Les autorités locales ont également annoncé une compensation financière pour les familles touchées par l’incendie. Les familles recevront une aide financière pour reconstruire leurs maisons et pour se remettre sur pied après cette tragédie.

Les enquêtes en cours

Les autorités locales ont lancé une enquête pour déterminer la cause exacte de l’incendie. Les experts ont été appelés sur place pour examiner les débris et les restes des maisons brûlées afin de déterminer la source de l’étincelle qui a déclenché l’incendie. Les autorités ont également promis de prendre des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.

Conclusion

L’incendie massif qui a éclaté dimanche matin dans le quartier numéro 10 Dataram Tola de Chowkia Paharpur Panchayat situé dans le district de Katihar au Bihar a détruit 65 maisons et touché 35 familles. Les autorités locales ont mis en place des efforts de secours pour aider les habitants touchés, tandis que des enquêtes sont en cours pour déterminer la cause exacte de l’incendie. La communauté tout entière doit se mobiliser pour aider ces familles à se remettre de cette tragédie et pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.