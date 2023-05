Mort Cause de Décès : “À 19 ans, il est décédé et je suis la couverture”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Eva Riccobono : Une Vie Privée et Une Carrière Évoquées dans une Interview avec Corriere della Sera

Eva Riccobono, le célèbre mannequin italien, a récemment accordé une interview au journal italien Corriere della Sera. Dans cette interview, elle a partagé des détails sur sa vie privée et sa carrière, ainsi que sur son parcours jusqu’à présent.

Des Prénoms Absurdes

Riccobono a commencé l’interview en partageant une anecdote amusante sur son enfance. Elle a expliqué que sa mère, une allemande passionnée par les tabloïds anglais, avait donné à ses quatre filles des prénoms absurdes. “Ma mère a donné à ses filles des prénoms absurdes : Sabine, Gessica, Davina et Eva. On ressemble à quatre étrangères qui auraient atterri dans un village italien”.

Un Début de Carrière Précoce

Riccobono a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de 16 ans, lorsqu’elle a été repérée par un agent de mode dans sa ville natale de Palerme, en Sicile. Elle a rapidement signé avec une agence de mannequins et a commencé à travailler sur des défilés de mode et des campagnes publicitaires.

Une Carrière Internationale

Au fil des ans, Riccobono a travaillé avec certaines des marques les plus prestigieuses de l’industrie de la mode, comme Chanel, Versace, Armani, et bien d’autres encore. Elle a également défilé pour des designers de renom tels que Marc Jacobs, Alexander McQueen, et Valentino. Sa carrière a pris de l’ampleur, et elle est devenue l’un des mannequins les plus célèbres d’Italie.

Une Vie Privée Discrète

Riccobono a également partagé des détails sur sa vie privée dans l’interview. Elle a expliqué qu’elle préférait garder sa vie personnelle discrète, en dehors des projecteurs. “Je suis très réservée, j’aime ma vie privée, ma famille et mes amis. Je n’aime pas trop parler de moi-même, je préfère parler de mes projets professionnels et de mes passions”.

Une Passion pour la Photographie

En plus de sa carrière de mannequin, Riccobono est également passionnée par la photographie. Elle a étudié la photographie à l’université et a publié plusieurs livres de photos. Elle a également travaillé en tant que photographe pour des magazines de mode et a exposé ses œuvres dans des galeries à travers l’Italie.

Un Avenir Prometteur

Riccobono a conclu l’interview en partageant ses projets futurs. Elle a expliqué qu’elle continuait à travailler comme mannequin et photographe, tout en explorant d’autres domaines créatifs. Elle a également exprimé son désir de passer plus de temps avec sa famille et ses amis, et de voyager à travers l’Italie et le monde.

Conclusion

Eva Riccobono est un modèle renommé qui a réussi à faire carrière dans le monde de la mode. Dans cette interview, elle a partagé des détails sur sa vie privée et sa carrière, ainsi que sur sa passion pour la photographie. Malgré sa célébrité, elle préfère garder sa vie personnelle discrète et se concentrer sur ses projets créatifs. Avec un avenir prometteur devant elle, il sera intéressant de voir ce que l’avenir réserve à cette talentueuse artiste italienne.