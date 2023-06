Mort Cause de Décès : A 58-year-old man has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un homme de 58 ans décède suite à un accident du travail

Mario Zaffini, 58 ans, à la retraite depuis quelques semaines, est décédé hier après avoir été écrasé par un chêne dont il élaguait les branches. Un grave accident du travail a coûté la vie à Mario Zaffini, un homme de 58 ans – retraité quelques semaines après avoir travaillé pour une entreprise de canapés –.

Mario Zaffini, un retraité passionné de jardinage

Mario Zaffini était un passionné de jardinage et aimait passer son temps à entretenir son jardin. Il aimait particulièrement élaguer les arbres et les arbustes. Il avait donc décidé de proposer ses services en tant que jardinier à des particuliers et à des entreprises.

C’est ainsi qu’il avait été embauché par une entreprise spécialisée dans l’élagage pour travailler sur un chantier dans la région. Il avait déjà effectué plusieurs missions pour cette entreprise et avait toujours été très apprécié pour son professionnalisme et sa rigueur.

Un accident du travail tragique

Malheureusement, lors de sa dernière mission, Mario Zaffini a été victime d’un accident du travail tragique. Il était en train d’élaguer les branches d’un chêne lorsque l’arbre s’est brusquement effondré sur lui, l’écrasant sous son poids.

Les secours ont été immédiatement alertés et ont tenté de réanimer Mario Zaffini sur place. Malheureusement, les blessures étaient trop importantes et il est décédé peu de temps après.

Un hommage unanime

La nouvelle de la mort de Mario Zaffini a été accueillie avec une grande tristesse par ses proches et ses collègues. Tous ont salué la mémoire d’un homme passionné et dévoué, qui aimait la vie et les gens.

« C’était quelqu’un de très gentil et de très serviable », a déclaré un ami proche de la famille. « Il aimait la nature et avait un grand cœur. C’est une grande perte pour nous tous. »

L’entreprise pour laquelle travaillait Mario Zaffini a également exprimé sa tristesse et son chagrin. Dans un communiqué, elle a salué la mémoire d’un « employé exemplaire, passionné et dévoué, qui a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande rigueur dans son travail ».

Un rappel à la vigilance

Cet accident tragique est un rappel à la vigilance pour tous ceux qui travaillent dans des métiers dangereux. Il est important de respecter les consignes de sécurité et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents du travail.

Il est également important de rendre hommage à tous les travailleurs qui, comme Mario Zaffini, consacrent leur vie à leur métier avec passion et dévouement. Leur travail est souvent invisible mais essentiel pour notre société et ils méritent notre respect et notre reconnaissance.

Adieu Mario Zaffini, que votre passion pour la nature continue d’inspirer les générations futures.