Mort Cause de Décès : A 60-Year-Old Diver Died on Thursday in Morbihan

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un plongeur sexagénaire décède au large de la pointe de Gâvres



Un homme d’une soixantaine d’années est décédé ce jeudi 1er juin 2023, au-dessus du Havre (Morbihan), victime d’un arrêt cardiorespiratoire alors qu’il chassait sous-marine. Source link https://www.ouest-france.fr/bretagne/gavres-56680/un-plongeur-sexagenaire-decede-au-large-de-la-pointe-de-gavres-0f98ab54-0090-11ee-9c72-8895ed7c2106?utm_source=fluxpublicactu&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=banquedecontenu

Les risques de la chasse sous-marine

La chasse sous-marine est une pratique sportive qui consiste à capturer des poissons et des crustacés sous l’eau à l’aide d’une arbalète ou d’un fusil harpon. Cette activité peut être très dangereuse si elle n’est pas pratiquée dans les règles de sécurité. En effet, la chasse sous-marine présente de nombreux risques tels que la noyade, les accidents de décompression, les piqûres d’animaux marins, les coups de soleil et les hypothermies.

Pour éviter les accidents, il est important de respecter les règles de sécurité en vigueur et de ne pas pratiquer la chasse sous-marine seul. Il est également recommandé de se former auprès d’un club ou d’un moniteur diplômé. Enfin, il est conseillé de ne pas plonger en cas de mauvaises conditions météorologiques, de ne pas s’aventurer au-delà de ses capacités et de toujours avoir une bonne condition physique.

Les mesures de sécurité à prendre en compte

Pour pratiquer la chasse sous-marine en toute sécurité, il est important de prendre en compte les mesures de sécurité suivantes :

Ne jamais plonger seul

Respecter les règles de sécurité en vigueur

Se former auprès d’un club ou d’un moniteur diplômé

Ne pas plonger en cas de mauvaises conditions météorologiques

Ne pas s’aventurer au-delà de ses capacités

Avoir une bonne condition physique

Utiliser du matériel de qualité et en bon état

Respecter les règles de pêche en vigueur

En conclusion, la chasse sous-marine est une activité sportive qui peut être très dangereuse si elle n’est pas pratiquée dans les règles de sécurité. Il est donc important de prendre en compte les mesures de sécurité en vigueur et de ne pas pratiquer cette activité seul. Enfin, il est recommandé de se former auprès d’un club ou d’un moniteur diplômé pour éviter les accidents.