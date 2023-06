Mort Cause de Décès : À 71 ans, l’acteur Treat Williams a perdu la vie dans un accident de moto.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Treat Williams, acteur de cinéma et de télévision, décède à l’âge de 71 ans

Une carrière prolifique de plus de 50 ans

L’acteur américain Treat Williams est décédé tragiquement dans un accident de moto à l’âge de 71 ans. Il laisse derrière lui une carrière de plus de cinquante ans au cinéma et à la télévision. Il avait joué dans plus de cent vingt rôles, notamment dans des films tels que Hair, Il était une fois en Amérique ou encore Le Prince de New York.

Un accident de moto fatal

D’après les informations de la police de l’État du Vermont, où a eu lieu l’accident, son véhicule est entré en collision avec un SUV. L’acteur a été éjecté de sa moto puis transporté par avion au centre médical d’Albany, dans l’État de New York. Il n’a pas survécu à ses blessures. La police a précisé dans un communiqué que l’acteur portait un casque au moment de l’accident.

Un acteur talentueux et apprécié

Son agent, Barry McPherson, a confirmé la nouvelle et a exprimé sa tristesse : “Je suis dévasté. C’était le type le plus gentil qui soit. Il était si talentueux”. Les cinéastes l’adoraient. Il a été le cœur de Hollywood depuis la fin des années 1970″.

Un acteur révélé par Hair

Le comédien s’était fait connaître à partir des années 1970, où il avait débuté au cinéma avec un petit rôle dans le film Deadly Hero. En 1979, il tourne dans 1941, du réalisateur Steven Spielberg. C’est le film Hair, une comédie musicale adaptée au cinéma par Milos Forman la même année, qui le révèle au grand public. Williams y incarnait le leader hippie George Berger. Le rôle lui vaut une nomination aux Golden Globes Awards. Deux ans plus tard, il est nominé une seconde fois pour son rôle de policier dans Le Prince à New York.

Une carrière riche et variée

L’acteur, qui était aussi chanteur et danseur, a joué dans plusieurs spectacles à Broadway. Il a incarné pendant un temps le personnage de John Travolta dans la première production de la comédie musicale Grease. Williams enchaîne les rôles à la télévision et au cinéma et incarne notamment le neurochirurgien Andrew Brown dans la série Everwood. Au cours de ses cinquante et un ans de carrière, il aura apparu plus de 120 fois à la télévision et au cinéma.

La disparition soudaine de Treat Williams laisse un grand vide dans l’industrie cinématographique et télévisuelle. Sa carrière impressionnante et sa personnalité aimable resteront dans les mémoires.