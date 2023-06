Mort Cause de Décès : A motorist who collided with a shipping container has died in La Rochelle.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un grave accident de la route à La Rochelle : un homme décédé

Les faits

C’est peu avant 17 heures 30, ce jeudi, que les pompiers de la Charente-Maritime ont reçu un appel pour signaler un grave accident, rue Senac de Meilhan à La Rochelle. 10 pompiers ont été mobilisés.

Les secours sur place

Un véhicule du SMUR, un de désincarcération et une dizaine d’hommes mobilisés sur les lieux.

À leur arrivée sur place, les secours ont trouvé un véhicule encastré sous un mât, après avoir percuté un container maritime. À l’intérieur, un homme d’une soixantaine d’années a dû être désincarcéré.

Décès de l’homme impliqué

Malheureusement, l’homme n’a pas survécu à ses blessures et est décédé dans la soirée.

Cet accident tragique rappelle l’importance de la prudence sur les routes et de respecter les règles de sécurité. Les autorités rappellent que la vitesse et la consommation d’alcool ou de drogues au volant sont les principales causes d’accidents mortels sur les routes. Il est donc crucial de rester vigilant en tout temps et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de tels drames. Nos pensées vont à la famille et aux proches de la victime.