Mort Cause de Décès : A supporter of Les Verts passed away at Geoffroy-Guichard.

Zapping Foot National Hugo Lloris: Les grandes dates en bleus

Hugo Lloris est l’un des meilleurs gardiens de but de la France à ce jour. Il a été un élément clé de l’équipe nationale française de football depuis près de 15 ans. Dans cet article, nous allons revenir sur les grandes dates de sa carrière en bleus.

2008 – Début en équipe de France

Hugo Lloris a fait ses débuts en équipe nationale française en novembre 2008, lors d’un match amical contre l’Uruguay. Il a remplacé Steve Mandanda à la 64e minute et a gardé les cages pour les 26 dernières minutes du match. Bien qu’il n’ait pas eu grand-chose à faire, Lloris a réussi à garder sa cage inviolée pour son premier match en bleu.

2010 – Coupe du monde en Afrique du Sud

Lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, Lloris a été le gardien de but titulaire de l’équipe de France. Bien que la France n’ait pas réussi à passer la phase de groupes, Lloris a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, réalisant plusieurs arrêts décisifs.

2012 – Capitaine de l’équipe de France

En 2012, Hugo Lloris a été nommé capitaine de l’équipe de France par l’entraîneur Laurent Blanc. Il a pris la relève de Patrice Evra, qui avait été impliqué dans un scandale de grève lors de la Coupe du monde 2010. Lloris est devenu le deuxième gardien de but à être nommé capitaine de l’équipe de France, après Fabien Barthez.

2014 – Coupe du monde au Brésil

Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, Lloris a été le gardien de but titulaire de l’équipe de France. Il a réalisé plusieurs arrêts importants lors des matchs de groupe, aidant la France à se qualifier pour les huitièmes de finale. Malheureusement, la France a été éliminée en quarts de finale par l’Allemagne.

2016 – Euro en France

Lors de l’Euro 2016 en France, Lloris a été le capitaine de l’équipe de France. Il a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, réalisant plusieurs arrêts décisifs lors des matchs à élimination directe. La France a finalement atteint la finale de l’Euro, mais a perdu contre le Portugal.

2018 – Coupe du monde en Russie

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Lloris a été le capitaine de l’équipe de France. Il a réalisé plusieurs arrêts importants lors des matchs à élimination directe, aidant la France à se qualifier pour la finale. Dans la finale contre la Croatie, Lloris a réalisé un arrêt crucial en deuxième mi-temps pour maintenir la France en tête. La France a finalement remporté la Coupe du monde 2018, avec Lloris soulevant le trophée en tant que capitaine.

En conclusion, Hugo Lloris est un joueur clé de l’équipe nationale française de football depuis près de 15 ans. Il a été le gardien de but titulaire de l’équipe lors de plusieurs grandes compétitions, notamment la Coupe du monde 2010, l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. En tant que capitaine de l’équipe, Lloris a joué un rôle important dans la victoire de la France à la Coupe du monde 2018. Avec sa grande expérience et ses compétences exceptionnelles, Lloris est un élément clé de l’équipe de France et continuera de l’être à l’avenir.