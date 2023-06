Mort Cause de Décès : Abysses Saison 1 : Compréhension de la fin ! Quels sont les personnages décédés ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Découvrez l’explication de la fin de la Saison 1 de Abysses ! Spoilers !

Abysses est disponible sur France 2 ! Si vous souhaitez connaitre l’explication de la fin de la Saison 1, lisez la suite ! Basée sur le roman de Frank Schätzing, la série raconte l’histoire d’une nature qui se révolte. La mer contre-attaque et des phénomènes inquiétants se multiplient dans le monde entier, allant des attaques de baleines sur les bateaux aux « attaques de crabes », au cours desquelles les côtes et leurs habitants sont littéralement envahis par les crustacés.

Le showrunner Frank Doelger, surtout connu pour son travail sur la série à succès « Game of Thrones », compare donc la série à un « film de monstres, dans lequel nous devons cependant constater que nous sommes le monstre ». La surpêche, l’exploitation des mers, tous ces éléments sont des pivots importants de l’intrigue de « L’essaim ».

Le final du huitième épisode a montré pourquoi Klaas Heufer-Umlauf s’est exprimé de manière si vague sur la suite : son personnage Luther Roscovitz a dû rendre l’âme, comme tant de personnages principaux et secondaires.

Dans un premier temps, il semblait que Charlie connaîtrait également ce sort : Après que l’équipage du navire de recherche ait décidé d’effectuer des expériences à la kétamine sur les Yrr, Charlie s’est sacrifiée pour livrer son corps à l’espèce sous-marine en contrepartie. Voici l’explication de la fin de la Saison 1 de Abysses !

Explication de la fin de la Saison 1 de Abysses

L’identité du personnage qui pourrait revenir dans la saison 2 pour sauver le monde dépend bien entendu de la fin de la Saison 1 de Abysses. Au final, les scientifiques parviennent in extremis à éviter la catastrophe, mais pas sans pertes. Luther Roscovitz, paie la mission de sa vie. Charlie Wagner doit ramener son corps dans les animaux à l’aide d’un sous-marin, injecter du matériel génétique Yrr dans le corps inanimé et laisser l’intelligence du cygne à son collègue décédé.

Cela permettrait à la forme de vie intelligente de faire des recherches sur les humains. Une sorte d’offre de paix, en quelque sorte. Mais comme Charlie doute que Luther ait encore suffisamment de globules vivants dans son système, elle décide de se sacrifier à la place. A la fin de la Saison 1 de Abysses, elle s’enfonce la seringue dans la poitrine et se jette à l’eau. Pour savoir quand sortira la saison 2, lisez ceci.

Il semble que Charlie Wagner ait réussi l’impossible et qu’elle ait survécu à la fin de la Saison 1 de Abysses, probablement grâce à l’Yrr. La série se termine par l’échouage de son corps sur la côte. La rousse ouvre les yeux, qui brillent d’un bleu clair.

En conclusion, la fin de la Saison 1 de Abysses est à la fois surprenante et émouvante. Les personnages principaux et secondaires ont tous payé un lourd tribut pour sauver le monde de la catastrophe imminente. Charlie Wagner, en particulier, a fait preuve d’un courage et d’une abnégation exceptionnels, se sacrifiant pour la cause. Nous avons hâte de découvrir ce que la saison 2 nous réserve !