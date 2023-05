Mort Cause de Décès : Accident de la route à Lhez : Décès d’Enzo, un jeune de 22 ans originaire de Tournay dans les Hautes-Pyrénées.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un automobiliste de 22 ans, originaire de Tournay dans les Hautes-Pyrénées, a perdu la vie dans un accident de la route survenu le 21 mai à Lhez. Le jeune homme circulait seul depuis Tarbes en direction de Tournay sur la route départementale 817 lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture avant le virage du bas de la côte qui remonte vers le viaduc de l’Arrêt-Darré.

Des traces de freinage sont visibles sur plusieurs mètres, laissant supposer que la voiture a heurté une rambarde de sécurité sur la droite de la chaussée avant de se déporter sur le sens inverse de circulation. La voiture hors de contrôle s’est ensuite engouffrée dans un petit chemin forestier et a fini sa course une dizaine de mètres en contrebas de la route, dans le lit du ruisseau l’Arrêt.

Alertés aux alentours de 11h30, les pompiers du Sdis 65 et une équipe médicale du Smur se sont immédiatement rendus sur place. Malgré les efforts des secours, Enzo, le jeune automobiliste, avait succombé à ses graves blessures causées par la violence du choc lorsque les pompiers sont arrivés jusqu’à lui. Les médecins du Smur n’ont pu que constater son décès.

Pour l’heure, on ignore ce qui a provoqué cette perte de contrôle dramatique. L’enquête est confiée aux militaires de la compagnie de gendarmerie de Tarbes, mobilisés sur les lieux de l’accident dimanche pour sécuriser l’intervention des secouristes et procéder aux constatations matérielles nécessaires aux investigations.

Le maire de Tournay, Nicolas Datas-Tapie, a eu la lourde responsabilité de prévenir la famille du défunt. Il a déclaré que c’était extrêmement difficile en tant qu’élu d’avoir à annoncer une telle nouvelle, d’autant plus que depuis quelques mois, plusieurs personnes ont perdu la vie dans des accidents. Il connaissait Enzo et sa maman qui travaillait à Tournay, elle-même décédée au mois de janvier d’une crise cardiaque. La perte de ce jeune homme le touche beaucoup, car c’est terrible de mourir à cet âge.

En moins d’un an, pas moins de quatre personnes ont perdu la vie sur la départementale 817 entre Angos et Tournay, et plusieurs accidents corporels sont à déplorer. En juin et septembre 2022, deux motards de 20 et 60 ans sont décédés à Mascaras et Angos à des carrefours réputés accidentogènes. En septembre 2022, une conductrice originaire de Sinzos a perdu la vie à Tournay après qu’un autre automobiliste en excès de vitesse, alcoolisé et sous l’emprise de la drogue, a percuté et projeté son véhicule contre un arbre.

Ces accidents répétitifs sur la départementale 817 entre Angos et Tournay soulèvent des questions sur la sécurité routière sur cet axe routier. Les autorités locales doivent prendre des mesures pour améliorer la sécurité de cette route et éviter que d’autres vies ne soient perdues dans des accidents tragiques. Les usagers de la route doivent également faire preuve de prudence et de vigilance pour éviter ces situations dramatiques.