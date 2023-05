Mort Cause de Décès : Accident de la route : Un médecin de l’ESI perd la vie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un médecin travaillant à l’hôpital ESIC décède dans un accident de la route à Delhi

Un horrible accident de la route a été découvert dans le quartier du poste de police de la zone industrielle d’Okhla à Delhi, dans lequel un médecin est décédé. Le médecin décédé a été identifié comme étant Yasin, 30 ans, qui travaillait à l’hôpital ESIC situé dans la région d’Okhla à Delhi.

Les détails de l’accident

L’accident s’est produit vendredi soir lorsque le médecin rentrait chez lui après son service à l’hôpital. Selon les témoins, il a été percuté par un camion alors qu’il roulait à moto. Le choc a été si violent que le médecin est mort sur le coup. Les passants ont immédiatement alerté la police qui est arrivée sur les lieux peu de temps après.

La réaction de la police

La police a ouvert une enquête sur l’accident et a arrêté le chauffeur du camion. Selon les premiers éléments de l’enquête, le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une défaillance mécanique. Cependant, l’enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de l’accident.

L’hôpital ESIC réagit au décès du médecin

L’hôpital ESIC a publié une déclaration exprimant sa profonde tristesse suite au décès de son employé. La déclaration a également souligné les qualités professionnelles et humaines de Yasin et a exprimé la solidarité de l’hôpital avec sa famille dans cette épreuve difficile.

Les dangers de la route à Delhi

Malheureusement, cet accident n’est pas un cas isolé à Delhi. La ville est connue pour sa circulation chaotique et ses routes souvent mal entretenues. Les accidents de la route y sont fréquents et causent chaque année des milliers de morts et de blessés. Les autorités locales ont mis en place des mesures pour améliorer la sécurité routière, mais le chemin à parcourir est encore long.

Conclusion

La mort tragique de Yasin est un rappel poignant des dangers de la route à Delhi et de la nécessité de redoubler d’efforts pour améliorer la sécurité routière. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses collègues de l’hôpital ESIC en cette période difficile.