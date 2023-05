Mort Cause de Décès : Accident de travail mortel sur un chantier à Louvain : un homme de cinquante ans perd la vie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’accident tragique sur le chantier de l’hôpital universitaire de Gasthuisberg

Les faits

L’accident s’est produit aux alentours de 15 heures sur le chantier de construction de l’hôpital universitaire de Gasthuisberg. Trois travailleurs se trouvaient dans une tranchée d’environ six mètres de profondeur lorsque l’une de ses parois a cédé. L’un des trois hommes a réussi à éviter l’éboulement de justesse, tandis que les deux autres ont été ensevelis.

Les conséquences

Le bilan de l’accident est tragique. Un ouvrier de 51 ans, originaire de Léau (Brabant flamand), est décédé sur place. Un autre ouvrier de 63 ans, originaire de Heers (Limbourg), a été très gravement blessé. Les secours ont dû intervenir rapidement pour dégager les deux travailleurs ensevelis sous les décombres.

L’enquête

L’auditorat du travail de Louvain a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Il s’agira notamment de vérifier que toutes les règles de sécurité étaient respectées sur le chantier. Les enquêteurs devront également déterminer si l’entreprise de construction a bien pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses travailleurs.

La sécurité sur les chantiers de construction

Les accidents sur les chantiers de construction sont malheureusement fréquents. Les travailleurs sont exposés à de nombreux risques, tels que les chutes, les blessures causées par des objets en mouvement, les électrocutions, les incendies, les explosions, etc. Il est donc crucial que les entreprises de construction prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs travailleurs.

Les entreprises doivent respecter un certain nombre de règles en matière de sécurité sur les chantiers de construction. Elles doivent notamment fournir à leurs travailleurs des équipements de protection individuelle (casques, gants, chaussures de sécurité, etc.) et mettre en place des mesures de prévention pour éviter les accidents. Les travailleurs doivent également être formés aux règles de sécurité et être conscients des risques auxquels ils sont exposés sur le chantier.

Conclusion

L’accident sur le chantier de construction de l’hôpital universitaire de Gasthuisberg est une tragédie qui aurait pu être évitée. Il est crucial que les entreprises de construction prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs travailleurs. Les enquêteurs devront déterminer si toutes les règles de sécurité ont été respectées sur le chantier et s’assurer que des mesures sont prises pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l’avenir.