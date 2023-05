Mort Cause de Décès : Accident mortel sur la route Haryana Rewari-Jaisalmer NH-11 : deux personnes décédées suite à la collision de deux camions, dont un nettoyeur brûlé vif et le conducteur transporté à l’hôpital.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Réwari : Deux trolls entrent en collision près de Majra

Il y a une heure, deux trolls se sont entrés en collision près de Majra dans le district de Rewari à Haryana. L’accident a causé un énorme incendie dans l’un des trolls, tandis que l’autre a sauté le diviseur et a frappé l’autre côté de la route. Malheureusement, un nettoyeur conduisant un chariot a perdu la vie dans l’accident.

Les détails de l’accident

L’accident s’est produit à la périphérie de Majra, un petit village situé dans le district de Rewari. Selon les témoins, les deux trolls se dirigeaient vers des directions opposées lorsqu’ils sont entrés en collision. L’impact a été si violent que l’un des trolls a pris feu immédiatement, tandis que l’autre a été projeté de l’autre côté de la route.

Malheureusement, un nettoyeur qui conduisait un chariot à proximité a été pris dans l’accident et a perdu la vie. Les autres passagers des trolls ont été grièvement blessés et ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Les autorités locales ont déployé une équipe de pompiers pour éteindre l’incendie.

Les raisons de l’accident

À l’heure actuelle, les causes de l’accident sont encore inconnues. Cependant, il est possible que les trolls aient été en excès de vitesse, ce qui a conduit à la collision. Les autorités locales ont également déclaré que le conducteur du troll qui a pris feu avait peut-être transporté des matériaux inflammables. Cela aurait pu aggraver la situation et causer l’incendie.

Les mesures prises par les autorités locales

Les autorités locales ont immédiatement réagi à l’accident et ont déployé des équipes de secours sur les lieux. Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital le plus proche pour recevoir des soins médicaux. Les autorités ont également fermé la route et ont dévié le trafic pour éviter d’autres accidents.

Les autorités locales ont également ordonné une enquête approfondie sur l’accident. Les enquêteurs étudieront les causes de l’accident et détermineront les responsabilités. Les autorités ont également appelé à une plus grande prudence sur les routes et ont exhorté les conducteurs à respecter les limites de vitesse et les règles de la circulation.

Conclusion

L’accident tragique qui s’est produit près de Majra est une triste nouvelle pour la communauté locale. Les autorités locales ont réagi rapidement et ont pris toutes les mesures nécessaires pour prendre en charge les blessés et enquêter sur l’accident. Cependant, cela souligne également l’importance de la prudence sur les routes et de la nécessité de respecter les règles de la circulation. Il est important que chacun prenne sa responsabilité en matière de sécurité routière et travaille ensemble pour prévenir les accidents de la route à l’avenir.