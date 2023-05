Nécrologie – Mort cause de décès.

Il est mort… “Le fait n’existe pas”

L’acquittement de Luca Guerri et Peter Gurndin

L’ancien maire de Bieno, Luca Guerri, et l’entrepreneur du Tyrol du Sud, Peter Gurndin, ont été acquittés de la charge d’homicide involontaire pour la mort de Gianfranco Burlini, 56 ans. La famille de la victime avait également demandé une compensation de 2 millions et 800 mille euros.

L’histoire de Gianfranco Burlini

Gianfranco Burlini était un homme de 56 ans. Il avait été retrouvé mort dans la rivière Noce, près de Trente, en Italie. Les enquêteurs avaient initialement soupçonné que Burlini avait été poussé dans la rivière, mais des témoins ont déclaré qu’il avait sauté volontairement.

Le procès

Lors du procès, les avocats de la défense ont soutenu que Guerri et Gurndin n’avaient rien à voir avec la mort de Burlini. Ils ont affirmé que Burlini avait sauté dans la rivière de son propre chef et qu’il n’y avait aucune preuve pour prouver le contraire.

Le tribunal a finalement acquitté Guerri et Gurndin, affirmant que le fait n’existait pas. La famille de la victime a été déçue par le verdict et a demandé une compensation financière.

Les réactions

Le verdict a suscité des réactions mitigées. Certains ont estimé que la justice avait été rendue, tandis que d’autres ont déclaré que le verdict était injuste et que la famille de la victime avait besoin de réponses.

La mort de Burlini a également suscité des interrogations sur la sécurité des activités de plein air. De nombreux habitants de la région ont appelé à des mesures plus strictes pour garantir la sécurité des personnes qui pratiquent des activités telles que le rafting et le canyoning.

Conclusion

L’acquittement de Luca Guerri et Peter Gurndin dans l’affaire de la mort de Gianfranco Burlini est un cas qui a suscité des réactions mitigées. Bien que certains estiment que la justice a été rendue, d’autres ont déclaré que la famille de la victime a besoin de réponses. La mort de Burlini a également soulevé des questions sur la sécurité des activités de plein air, et de nombreuses personnes ont appelé à des mesures plus strictes pour garantir la sécurité des personnes qui pratiquent ces activités.