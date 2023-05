Mort Cause de Décès : Actualités de Gonda : Collision mortelle entre un couple et une ambulance.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Gonda News: Un couple de cyclistes décède dans un accident

Un couple de cyclistes qui allait chanter Mahamrityunjaya au Katra Ghat de la rivière Saryu à Karnailganj a été frappé par derrière par une ambulance dimanche matin. En raison de quoi la femme est décédée sur place, tandis que le mari est décédé à l’hôpital du district de Gonda pendant le traitement.

Les détails de l’accident

Le couple de cyclistes se rendait à Karnailganj pour chanter Mahamrityunjaya, une prière hindoue pour la longévité et la guérison. Ils roulaient sur la route principale lorsqu’ils ont été frappés par une ambulance qui les a heurtés par derrière. Selon les rapports, l’ambulance était en route pour transporter un patient à l’hôpital.

Le couple a été grièvement blessé dans l’accident et a été immédiatement transporté à l’hôpital de district de Gonda pour recevoir un traitement médical d’urgence. Cependant, malgré tous les efforts déployés pour les sauver, la femme est décédée sur place, tandis que le mari est décédé plus tard à l’hôpital.

La réaction de la police

La police de Karnailganj a été informée de l’accident et est arrivée sur les lieux peu de temps après. Ils ont immédiatement commencé à enquêter sur l’affaire et ont pris en charge l’ambulance impliquée dans l’accident. Les enquêteurs ont également interrogé les témoins oculaires de l’accident pour recueillir des informations supplémentaires.

Le conducteur de l’ambulance a été arrêté et accusé de négligence criminelle ayant entraîné la mort. La police a déclaré que le conducteur était en état d’ébriété au moment de l’accident et qu’il avait également violé les règles de la circulation en conduisant à grande vitesse.

La réaction de la communauté

La mort tragique du couple de cyclistes a choqué la communauté locale de Karnailganj et de Gonda. De nombreuses personnes ont exprimé leur tristesse et leur indignation face à l’accident et ont appelé à des mesures plus strictes pour renforcer la sécurité routière dans la région.

Les habitants ont également organisé une veillée en mémoire du couple de cyclistes décédés pour leur rendre hommage. Les membres de la communauté ont allumé des bougies et ont récité des prières pour les âmes des défunts.

Conclusion

L’accident tragique qui a coûté la vie à un couple de cyclistes à Gonda est un rappel poignant des dangers de la route. Les autorités doivent prendre des mesures pour renforcer la sécurité routière et sensibiliser le public aux règles de la circulation pour éviter de tels incidents à l’avenir. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille et aux amis du couple décédé et prions pour leur paix et leur confort dans cette période difficile.